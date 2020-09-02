За разрушенное на Донбассе жилье будут выплачивать компенсации: утвержден порядок

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплат компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 2 сентября 2020 года, утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в Государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 млн гривен. Минреинтеграции определено главным распорядителем средств.

"Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен", - отмечается в сообщении.

Также бюджетные средства будут распределяться среди граждан на основании информации о жилье пострадавших, которую будут собирать региональные органы социальной защиты населения и органы местного самоуправления.

"Пострадавшими признаются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией РФ. Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет будут проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации.

"Правительство также поручило Донецкой и Луганской обладминистрации в течение месяца сформировать и организовать работу комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено", - говорится в сообщении.