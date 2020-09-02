Разные форматы и жесткие правила: как студенты будут учиться в условиях карантина

Большинство украинских студентов с 1 сентября вернулись к учебе. О том, как высшие учебные заведения адаптируются к работе во время карантина, – в материале РБК-Украина.

Новый учебный год сопровождается ограничениями из-за COVID-19, которые могут существенно отличаться в зависимости от карантинной зоны. Кроме того, с учетом эпидситуации вуз может самостоятельно устанавливать как график обучения, так и способ преподавания и контроля знаний.

Не все начали учебу 1 сентября

Еще в прошлом месяце на встрече с ректорами высших учебных заведений и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рекомендовал начинать занятия для первокурсников только с 15 сентября.

"Образовательный процесс начинается с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры", – отметил он, обратив внимание на то, что каждый вуз имеет право самостоятельно принимать окончательное решение.

Как показала практика, крупнейшие вузы страны прислушались к этим рекомендациям. В частности, Киевский национальный университет имени Шевченко с 1 сентября открыл семестр для студентов II-IV курсов (бакалавры) и второго года обучения на магистратуре. Первокурсники образовательного уровня "бакалавр" и "магистр" будут учиться с 17 сентября.

Полностью рекомендациям МОН о сроках начала учебного года следует Львовский национальный университет имени Франко, а ХНУ имени Каразина (Харьков) заявил, что занятия с первокурсниками начнутся после 28 сентября, когда завершится набор. До этого в течение месяца планируют проводить встречи в малых группах для знакомства с кураторами, студенческим самоуправлением и т.д.

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара определился и с датами для аспирантов. Первый курс приступит к учебному году с 5 октября, второй – с 28 сентября.

Учеба на удаленке

Согласно требованиям Министерства здравоохранения, самые жесткие ограничения должны действовать в "красных зонах" карантина. Что касается вузов, то здесь им запрещено проводить аудиторные занятия. На сегодня в "красной зоне" находятся такие крупные города, как Черновцы и Ивано-Франковск.

Черновицкий национальный университет имени Федьковича, например, запретил студентам посещать учебные корпуса. А занятия с 1 сентября там проводятся в дистанционной форме согласно утвержденному расписанию на осенний семестр.

Ивано-Франковский НТУ нефти и газа также перевел все лекции, практические и лабораторные занятия на удаленку. При этом на случай ослабления карантина и перехода в "оранжевую зону" ограничения сохранятся для групп численностью более 20 человек.

Не только "красная зона" будет практиковать дистанционное обучение. КПИ имени Сикорского несмотря на то, что столица находится в "желтой зоне", все виды занятий для студентов дневной и заочной формы будет проводить онлайн до 21 сентября. Дальнейшее решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве.

Но большинство крупных вузов все-таки склоняется к смешанной форме. Киевский национальный университет имени Шевченко решил, что студенты будут учиться частично онлайн и частично в аудиториях. Для заочников установили лимит в не более 8 часов занятий в день, для студентов дневной формы – не более 6 часов. Онлайн-занятия будут проводиться с помощью сервисов Skype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad и других.

Львовский национальный университет имени Франко ("оранжевая зона") будет проводить лекции в дистанционном режиме, а практические, семинарские и лабораторные работы – в очном формате с учетом карантинных мер. Занятия в аудиториях обещают организовать с соблюдением всех санитарных мер и ограничений. Смешанный формат до конца карантина будет и в Харьковском университете имени Каразина ("оранжевая зона").

Хотя в связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Украине перестраховываются вузы и в "зеленой зоне". Например, "Запорожская политехника" первые две недели сентября будет преподавать в дистанционной форме, после чего перейдет на смешанную.

Правила для вузов

"Высшие учебные заведения будут работать как средние и дошкольные. Единственное, при наступлении "оранжевой зоны" будет запрещено обучение в группах больше 20 человек… Все остальное так же, как и в школах: социальная дистанция, маски, дезинфекторы", – заявил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министерство здравоохранения заранее подготовило рекомендации для студентов и преподавателей, чтобы не допустить распространения COVID-19. Заходить в учебное заведение и перемещаться между аудиториями можно только в маске. На самих занятиях можно находиться без нее, а в "оранжевой зоне" преподавателям рекомендуют использовать защитные щитки.

Заполненность лекционных залов не должна превышать 50% с соблюдением максимальной дистанции между студентами. В регионах "оранжевой зоны" заполненность классов (групп) не должна превышать 20 человек.

На входах в помещения нужно оборудовать места для обработки рук; в конце дня обязательно проводить дезинфекцию поверхностей, дверных ручек, столов и т.д.; после каждого занятия в течение 10 минут проветривать помещение.

Занятия группы рекомендуют проводить в одной аудитории в течение дня, перед их началом преподаватель должен справляться о самочувствии присутствующих, а если у кого-то из студентов выявят COVID-19 – вся группа уйдет на самоизоляцию.

Подробнее на действиях в случае признаков коронавируса остановился министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если есть признаки коронавирусной болезни во время занятий у студента… Нужно сразу изолировать студента, надеть маску, проветрить аудиторию, провести дезинфекцию и потом обратиться к врачу", – заявил министр.

Что с общежитиями

Карантинные правила предусмотрены и для общежитий. Возле входа в здание должны быть антисептики, а у работников и жильцов нужно ежедневно бесконтактно измерять температуру. Вне своей комнаты жильцы должны быть в маске. Гости и посетители тоже должны проходить температурный скрининг при входе в общежитие, а также обработать руки антисептиком. А если у жильца температура превысит 37,2 градуса, его необходимо изолировать до консультации медицинского работника.

При этом обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и контроль за соблюдением правил возложены на администрацию. Это особенно важно с учетом того, что в течение лета неоднократно фиксировались вспышки коронавируса в студенческих общежитиях, в частности, в Киеве и Запорожье.

Впрочем, это не единственные ограничения, с которыми сталкиваются в общежитиях, ведь заселиться могут не все желающие студенты. Так, например, КПИ им. Сикорского на время дистанционного обучения (предварительно, до 21 сентября), ссылаясь на рекомендации Минздрава, расселит максимум 2 500 тысяч человек. Обычно в 20 общежитиях вуза проживают более 13 тысяч жильцов.

Отдельно отметим: весной в ответ на случаи принудительного выселения из-за карантина МОН и лично президент Владимир Зеленский заявляли, что это недопустимо. Сейчас некоторые студенты столкнулись с тем, что с них требуют оплату за сохраненные за ними места, хотя по факту они не проживали в общежитии и им обещали урегулировать эти вопросы.

На днях похожий скандал разгорелся в Одесской юридической академии. Студенты после зимних каникул оплатили проживание на полгода вперед, но в марте из-за карантина разъехались по домам. Они надеялись, что деньги пересчитают уже на проживание в новом семестре. Однако руководство настаивает, что студентов не выселяли и не запрещали жить в общежитиях. В любом случае без квитанции о свежей оплате их не заселяют.

Тем временем Украина ежедневно бьет рекорды заболеваемости коронавирусом и сложно прогнозировать, когда вузы вернутся к прежним порядкам. Более того, нынешняя ситуация говорит о том, что "красные зоны" в ближайшее время будут только разрастаться.

Осторожны в прогнозах и представители власти. Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что дистанционное обучение – это не выход, но полный переход в онлайн неизбежен при большой волне COVID-19. И хотя его заявление в большей степени относилось к школам, оно применимо и к высшим учебным заведениям.

В довершение к этому премьер-министр Денис Шмыгаль назвал очевидным продление карантина после 31 октября. Таким образом, если не весь первый семестр, то значительную его часть украинские вузы точно проведут на удаленке и с другими ограничениями.