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Бездумная исполнительность

В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус
2 сентября 2020 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в Украине делают пациентам с признаками коронавирусной болезни и людям с пневмонией. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, которые контактировали с людьми с подтвержденным случаем (коронавируса)", - сказал Ляшко.
По материалам: 112.UA

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Бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в Украине делают пациентам с признаками коронавирусной болезни и людям с пневмонией. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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