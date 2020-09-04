|4 сентября 2020
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На сегодняшний день все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.
“Все мы прекрасно понимаем, что ни с какими масками дети в школу ходить не будут. Это нереально. Это невозможно. Я вообще была сторонником непопулярного решения. Просто я понимала, что меня никто не поддержит и я это не озвучивала, потому что это эпидемиологи должны решать. Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Потому что то, что сейчас происходит — мы еще только сейчас в начале этого роста (заболевания коронавирусом — ред.) все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Все должны понимать, что если не будут этого (рекомендаций по обеспечению безопасности от болезни — ред.) соблюдать, то останетесь просто на домашнем лечении”, — отметила врач.
Голубовская также отметила, что сейчас врачи работают в режиме без выходных.
“Вы прекрасно понимаете, что у нас в клинике сейчас военное положение. Мы даже свои учебные комнаты отдали под больных. Люди работают круглосуточно, без выходных. Ни одного выходного ни у кого не было”, — подчеркнула она.
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2 сентября 2020
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• С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься
28 августа 2020
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• Право стало самой популярной в Украине специальностью среди абитуриентов
• В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19
25 августа 2020
• В поездах "Укрзализныци" появится военизированная охрана
• "Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
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На сегодняшний день все должны понимать, что Украина находится на пороге роста заболевания коронавирусом. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.