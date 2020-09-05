Эксперты рассказали, чем опасен "смешанный" алкоголь

Разбавлять алкогольные напитки газированной водой - это признак дурного тона. Каждый спиртной напиток по-своему уникален, и не требует никаких дополнений перед употреблением. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт алкогольного рынка Игорь Товкач.

"Когда я вижу, как виски разбавляют колой – мне становится тоскливо, поскольку это признак дурного тона. Потому что каждый напиток хорош сам по себе. Хотите выпить алкогольный напиток с газированный водой? Купите слабоалкогольный. Тут как с кофе – вы не прочувствуете его вкус, если добавите сахар. Поэтому, я за то, чтобы любой алкогольный напиток был в натуральном виде", - сказал он.

Употребление алкогольных напитков, разбавленных "газировкой", пьянит быстрее, добавил эксперт. И негативно сказывается на здоровье.

"Да и чувствовать вы себя будете на утром намного хуже, чем могли бы, не смешивая алкоголь", - добавил Товкач.

Такого же мнения врачи. В частности, гастроэнтеролог Алексей Парамонов убежден, что лучше выпить 50 грамм коньяка или 200 грамм вина в чистом виде, чем разводить крепленое красное вино или марочный портвейн.

"Это порча продукта. Так могут делать лишь те, кто не способен себя контролировать. Если у человека есть в голове хоть немного мыслей, то он в состоянии себя контролировать и может определить, что выпить 50 грамм коньяка или 200 грамм вина — это примерно одно и тоже", — говорит он.

Напомним, ранее секретами правильного потребления алкогольных напитков поделились эксперты украинского алкогольного бренда "Др. Житник". Они также советовали не запивать крепкий алкоголь газированной водой, а еще не пить по принципу "повышения градуса".

Специалисты утверждают, что всегда лучше определится с одним алкогольным напитком, который и потреблять в течении всего праздничного вечера.