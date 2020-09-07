Правительство работает над законопроектом о двойном гражданстве

Министерство иностранных дел Украины работает с Верховной Радой над тем, чтобы принять законопроект о двойном гражданстве. Об этом в интервью "Радио свобода" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я сторонник двойного гражданства, за исключением гражданства с государством-агрессором. Мы работаем с парламентом для того, чтобы это закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины, и эта норма давно назрела", - сказал он.

Дмитрий Кулеба уточнил, что в случае принятия закона двойное гражданство запрещено будет получать госслужащим.

Отметим, что Украина не допускает двойного гражданства, а лишь лояльно относится к наличию у гражданина Украины гражданства другого или других государств, что исключает возможность украинского бипатризма.