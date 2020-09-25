В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию

Мэр Краматорска пошел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19, а также были отмены массовые мероприятия ко Дню города. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков на своей странице в Facebook.

"Объективная реальность такова: Краматорск находится в "желтой" зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились", - написал Панков.

Также Панков рассказал, что он пошел на самоизоляцию и ждет результата теста на COVID-19.

"Информирую также о том, что я почувствовал недомогание, сдал тест на COVID-19, пошел на самоизоляцию и жду результата, о котором вам сообщу. Работаю в режиме онлайн", - отметил он.