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Бездумная исполнительность

Diesel - для каждого свой

Татьяна Ковалева
25 сентября 2020 Просмотров: 66  

Diesel - итальянский бренд одежды стиля кэжуал. Обладает огромным разнообразием стилей от привычной повседневной классики до ярких авторских дизайнов.

Diesel - итальянское качество и свобода образа

Компания является одним из крупнейших итальянских производителей, предлагая широкий ассортимент товаров стиля кэжуал, а также высококачественные изделия из денима. Также ее знают, как одного из главных гениев стратегического маркетинга благодаря грамотным и многогранным рекламным компаниям. Первые зарождения бренда появляются в 1978, когда Ренцо Россо приобретает часть акций фирмы, в которой работал, и на ее базе начинает развертывание собственного лейбла. Справедливо сказать, что еще с 15-ти летнего возраста Ренцо занимался собственноручным пошивом джинс и продавал их знакомым. Семья не оценила такого стремления и создателю пришлось самостоятельно искать возможности для воплощения своего дела в большом свете.

В 1985 фирма полностью принадлежит создателю и начинается этап активного формирования лица бренда. Название Diesel стало главным объяснением позиционирования марки. Во времена топливного кризиса дизель стал отличной дешевым решением по сравнению с бензином, и разрешил кучу проблем промышленности, так и бренд намеревался предложить доступную альтернативу миру моды, которая бы не просто справлялась, но и моментами выступала лучшей альтернативой дорогим дизайнерским изделиям. Благодаря решениям Россо компания не только быстро завоевывает отечественный рынок, но и в скором времени имеет большую сеть дистрибьюторов по всему миру, а ведь именно массовость была так важна для достижения верного результата.

Несмотря на быстрое расширение и масштабирование бренд был полностью к этому готов. Производство демонстрировало отличное качество, а разнообразие ассортимента позволило добится нужного результата. Для каждого Diesel может быть персональным и уникальным. Яркая молодежь и более консервативно настроенные состоявшиеся личности найдут тут фасон по себе. Отдельного внимания заслуживает спортивная линейка, ведь, за что бы не брались дизайнеры, они подходят с особой кропотливостью к каждому этапу планирования и выпуска новых серий. Основное направление - это кэжуал с аккуратным внешним видом, однако нередко встречаются уникальные модели как по принтам и цветовом оформлению, так и по форме. Ну и конечно популярностью пользуется высококлассный деним и изделия из натуральной кожи.

Приобрести оригинальную продукцию в Украине с гарантией качества вы можете, посетив один из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов MD Fashion. Также тут доступна услуга персонального подбора образа профессиональными стилистами.

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