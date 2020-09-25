Diesel - для каждого свой

|25 сентября 2020
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Diesel - итальянский бренд одежды стиля кэжуал. Обладает огромным разнообразием стилей от привычной повседневной классики до ярких авторских дизайнов.
Компания является одним из крупнейших итальянских производителей, предлагая широкий ассортимент товаров стиля кэжуал, а также высококачественные изделия из денима. Также ее знают, как одного из главных гениев стратегического маркетинга благодаря грамотным и многогранным рекламным компаниям. Первые зарождения бренда появляются в 1978, когда Ренцо Россо приобретает часть акций фирмы, в которой работал, и на ее базе начинает развертывание собственного лейбла. Справедливо сказать, что еще с 15-ти летнего возраста Ренцо занимался собственноручным пошивом джинс и продавал их знакомым. Семья не оценила такого стремления и создателю пришлось самостоятельно искать возможности для воплощения своего дела в большом свете.
В 1985 фирма полностью принадлежит создателю и начинается этап активного формирования лица бренда. Название Diesel стало главным объяснением позиционирования марки. Во времена топливного кризиса дизель стал отличной дешевым решением по сравнению с бензином, и разрешил кучу проблем промышленности, так и бренд намеревался предложить доступную альтернативу миру моды, которая бы не просто справлялась, но и моментами выступала лучшей альтернативой дорогим дизайнерским изделиям. Благодаря решениям Россо компания не только быстро завоевывает отечественный рынок, но и в скором времени имеет большую сеть дистрибьюторов по всему миру, а ведь именно массовость была так важна для достижения верного результата.
Несмотря на быстрое расширение и масштабирование бренд был полностью к этому готов. Производство демонстрировало отличное качество, а разнообразие ассортимента позволило добится нужного результата. Для каждого Diesel может быть персональным и уникальным. Яркая молодежь и более консервативно настроенные состоявшиеся личности найдут тут фасон по себе. Отдельного внимания заслуживает спортивная линейка, ведь, за что бы не брались дизайнеры, они подходят с особой кропотливостью к каждому этапу планирования и выпуска новых серий. Основное направление - это кэжуал с аккуратным внешним видом, однако нередко встречаются уникальные модели как по принтам и цветовом оформлению, так и по форме. Ну и конечно популярностью пользуется высококлассный деним и изделия из натуральной кожи.
Приобрести оригинальную продукцию в Украине с гарантией качества вы можете, посетив один из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов MD Fashion. Также тут доступна услуга персонального подбора образа профессиональными стилистами.
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• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
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• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
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• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
18 сентября 2020
• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
• Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда
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• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
• Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно
• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
14 сентября 2020
• Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины
• Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина
• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
• В 2021 году вторым обязательным предметом ГИА станет математика
• Осенний променад: женская обувь 2020
• В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов
9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
• В Турции обязали носить маску даже на пляже
• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
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