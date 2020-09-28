Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности

|28 сентября 2020
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Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).
По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (2,22 грн).
При этом потребление домохозяйств составило 17,7 млрд кВт∙ч, промышленности - 32,1 млрд кВт∙ч.
Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).
В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.
28 сентября 2020
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— 28 сентября 2020 —
ГПСУ Норма постановления Кабинета Министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00:00 28 сентября прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко
— 28 сентября 2020 —
Так уж устроена мировая экономика, что грузы перемещаются из одних стран в другие. Бизнес должен идти в ногу со временем, поэтому он налаживает связи между разными государствами. И на границе эти грузы встречаются с такой контролирующей организацией, как таможня. У таможенников свои правила, которые они неукоснительно соблюдают. И если в документации на груз найдутся недочеты, товар может быть задержан на неопределенный срок, что принесет владельцу убытки. Поэтому и обращаются как частные предприниматели, так и организации к таможенному брокеру.
— 28 сентября 2020 —
65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области, и 56,7% Луганской негативно оценивают работу президента Владимира Зеленского, в то время как 20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, а 39% — нет.
— 28 сентября 2020 —
Строительство бассейнов – это сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. Если вы хотите поставить у себя на участке водоем – бассейн или фонтан, то необходимо разобраться в видах и особенностях его обустройства. А еще требуется выбрать надежного исполнителя, который не подведет.
Приветствую, гость! Вход
28 сентября 2020
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• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
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• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
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• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
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• Главная елка страны будет искусственной
• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
• В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
18 сентября 2020
• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
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• Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" и "Колос" принесли Украине важные очки
• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
• Делать ПЦР-тест после самоизоляции теперь необязательно
• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
14 сентября 2020
• Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины
• Кабмин утвердил порядок проведения выборов во время карантина
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Комментарии к статье «Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности»
Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).