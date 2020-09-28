Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского

65,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей подконтрольной территории Донецкой области, и 56,7% Луганской негативно оценивают работу президента Владимира Зеленского, в то время как 20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, а 39% — нет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре "Українських новин".

В Донецкой области 35,7% опрошенных негативно оценили работу Зеленского в должности президента, 29,9% - скорее негативно, 16,4% - скорее позитивно, 2,9% - позитивно, а 15,1% затруднились ответить.

В Луганской области 31,4% респондентов оценили работу Зеленского скорее негативно, 25,3% - негативно, 15,4% - скорее позитивно, 1,9% - позитивно, еще 26% затруднились ответить.

Кроме того, 74,8% опрошенных жителей Донецкой области и 71,5% в Луганской считают, что руководство страны ведет Украину в неправильном направлении.

Опрос проводился 2-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных территорий Донецкой области и 800 – Луганской методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3% в результатах по Донецкой области и 3,5% - Луганской.