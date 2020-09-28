В Украине отменили запрет на въезд иностранцев

ГПСУ Норма постановления Кабинета Министров Украины №641 о запрете въезда иностранцев на территорию Украины до 00:00 28 сентября прекратила свое действие, и с понедельника иностранным гражданам разрешен въезд в Украину. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения на въезд иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства №641. В то же время там был четко прописан запрет на въезд иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете на въезд иностранцев в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", – сказал он.

Демченко подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По его словам, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.

"Эта норма прекратила свое действие, поэтому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", – пояснил он.