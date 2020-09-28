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Бездумная исполнительность

Полезная информация о таможенных услугах

Татьяна Ковалева
28 сентября 2020 Просмотров: 36  

Так уж устроена мировая экономика, что грузы перемещаются из одних стран в другие. Бизнес должен идти в ногу со временем, поэтому он налаживает связи между разными государствами. И на границе эти грузы встречаются с такой контролирующей организацией, как таможня. У таможенников свои правила, которые они неукоснительно соблюдают. И если в документации на груз найдутся недочеты, товар может быть задержан на неопределенный срок, что принесет владельцу убытки. Поэтому и обращаются как частные предприниматели, так и организации к таможенному брокеру.

Функции таможенного брокера

Основная задача этого специалиста — грамотное оформление документов в соответствии с законами, прохождение всех этапов оформления на таможне. Брокер контролирует правильность заполнения инвойса, упаковочного листа, грузовой декларации, контракта на поставку, сопровождающих документов. Грамотный таможенный брокер в Киеве поможет с оформлением целого вороха бумаг, проконсультирует по всем вопросам, посоветует, как оптимизировать платежи. Для клиента все пройдет быстро и просто, самостоятельно заниматься данными вопросами чревато потерей времени и нервов.

Такой специалист может консультировать по вопросам оформления акцизных, скоропортящихся товаров, опасных, продуктов питания, сложной техники, негабарита. Для того, чтобы все это знать, нужно быть хорошо подкованным в данной сфере. А еще брокер просчитает таможенные платежи, поможет оплатить их в соответствующих онлайн-системах. Он может и сам за клиента составить декларации. Брокер может осуществлять помощь не только в морских портах, но и на железной дороге, в аэропорту, на автомобильном терминале.

Есть даже такая услуга, как предварительный досмотр товара. При этом брокер несет ответственность перед клиентом, не только юридическую, но и финансовую.

На основании чего брокер ведет свою деятельность

Подобная деятельность не может осуществляться без проверки соответствующими органами. Фирма-брокер должна иметь лицензию на данный вид оказания услуг, быть аттестованной таможенниками. А еще она обязана иметь с клиентом договор, предоставлять гарантии на легальное оформление грузов, как экспортируемых, так и импортируемых. От квалификации брокера зависит, насколько быстро товар пройдет таможню, а довольный клиент сможет им распоряжаться по своему усмотрению.

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