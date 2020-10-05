Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

|5 октября 2020
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Оштукатуривание стен – это отличная возможность привнести в помещение что-то новое. Декоративная штукатурка стала одним из наиболее доступных и популярных вариантов для создания эксклюзивных узоров. Каковы ее особенности и преимущества в современном декоре?
Для внутренней отделки отличным решением будет декоративная штукатурка купить, которая обладает множеством достоинств, из которых следует отметить следующие:
Стоит отметить, что при правильном уходе декоративная штукатурка прослужит много лет и будет смотреться стильно и эффектно.
По типу основного вещества, обладающего вязкими свойствами, штукатурка бывает:
Акриловые штукатурки удобны тем, что уже готовы к работе. Благодаря их текстуре можно без труда создавать самые разнообразные узоры, с помощью которых можно украсить внутреннее убранство квартиры или офиса. Акрил обладает достаточными влагопоглощающими свойствами и эластичностью.
Минеральные штукатурки нуждаются в предварительной подготовке, поскольку продаются в виде сухих смесей. При этом готовятся они быстро, после чего их можно использовать для отделки стен. Особенность минерального состава заключается в стойкости к перепадам температуры и механическому воздействию.
Силиконовый тип штукатурки обладает высокими вяжущими свойствами и устойчив к деформации. Такое вещество отличается простотой в применении, надежностью и долговечностью. Что же касается силикатной, то она отличается хорошей прочностью и пластичностью.
Важную роль играет не только материал, который лежит в основе вещества, но и наполнитель. Благодаря ему штукатурка может быть фактурной, структурной и венецианской. С помощью фактурной штукатурки, в составе которой есть магнит и мраморная крошка, можно получить рельефные узоры в стиле «Барашек», «Короед». Красивый декор непременно станет частью интерьера и подчеркнет дизайн.
Структурная штукатурка позволяет создать изысканный рельеф в стиле «Зерно», «Бамбук» и другие. Такой эффект достигается за счет многослойности, которой обладает такой вид штукатурки. Что же касается венецианского типа, то специальный состав, входящий в него, позволяет получить эффект монолитного камня. Глянцевый блеск достигается за счет нескольких слоев, которые накладываются друг на друга.
Какой бы ни выбрал вариант покупатель, декоративная штукатурка обязательно станет роскошным элементом, который украсит собой интерьер помещения.
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• Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен
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• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
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• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
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• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
• В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать
• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
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• Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию
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Оштукатуривание стен – это отличная возможность привнести в помещение что-то новое. Декоративная штукатурка стала одним из наиболее доступных и популярных вариантов для создания эксклюзивных узоров. Каковы ее особенности и преимущества в современном декоре?