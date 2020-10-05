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Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

Татьяна Ковалева
5 октября 2020 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Оштукатуривание стен – это отличная возможность привнести в помещение что-то новое. Декоративная штукатурка стала одним из наиболее доступных и популярных вариантов для создания эксклюзивных узоров. Каковы ее особенности и преимущества в современном декоре?

Преимущества

Для внутренней отделки отличным решением будет декоративная штукатурка купить, которая обладает множеством достоинств, из которых следует отметить следующие:

  • надежность;
  • устойчивость к механическим воздействиям;
  • пластичность, что позволяет с ее помощью скрыть дефекты;
  • отсутствие трещин и деформаций;
  • удобство в использовании;
  • разнообразие;
  • долговечность.

Стоит отметить, что при правильном уходе декоративная штукатурка прослужит много лет и будет смотреться стильно и эффектно.

Виды

По типу основного вещества, обладающего вязкими свойствами, штукатурка бывает:

  • акриловой,
  • минеральной,
  • силиконовой,
  • силикатной.

Акриловые штукатурки удобны тем, что уже готовы к работе. Благодаря их текстуре можно без труда создавать самые разнообразные узоры, с помощью которых можно украсить внутреннее убранство квартиры или офиса. Акрил обладает достаточными влагопоглощающими свойствами и эластичностью.

Минеральные штукатурки нуждаются в предварительной подготовке, поскольку продаются в виде сухих смесей. При этом готовятся они быстро, после чего их можно использовать для отделки стен. Особенность минерального состава заключается в стойкости к перепадам температуры и механическому воздействию.

Силиконовый тип штукатурки обладает высокими вяжущими свойствами и устойчив к деформации. Такое вещество отличается простотой в применении, надежностью и долговечностью. Что же касается силикатной, то она отличается хорошей прочностью и пластичностью.

Наполнитель и виды штукатурки

Важную роль играет не только материал, который лежит в основе вещества, но и наполнитель. Благодаря ему штукатурка может быть фактурной, структурной и венецианской. С помощью фактурной штукатурки, в составе которой есть магнит и мраморная крошка, можно получить рельефные узоры в стиле «Барашек», «Короед». Красивый декор непременно станет частью интерьера и подчеркнет дизайн.

Структурная штукатурка позволяет создать изысканный рельеф в стиле «Зерно», «Бамбук» и другие. Такой эффект достигается за счет многослойности, которой обладает такой вид штукатурки. Что же касается венецианского типа, то специальный состав, входящий в него, позволяет получить эффект монолитного камня. Глянцевый блеск достигается за счет нескольких слоев, которые накладываются друг на друга.

Какой бы ни выбрал вариант покупатель, декоративная штукатурка обязательно станет роскошным элементом, который украсит собой интерьер помещения.

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Комментарии к статье «Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен»

Оштукатуривание стен – это отличная возможность привнести в помещение что-то новое. Декоративная штукатурка стала одним из наиболее доступных и популярных вариантов для создания эксклюзивных узоров. Каковы ее особенности и преимущества в современном декоре?

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