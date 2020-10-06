Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года

|6 октября 2020
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - отметил он.
Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, в ВОЗ планируют произвести 2 млрд доз вакцины от COVID-19 до конца 2021 года. К инициативе COVAX официально присоединились 67 стран с высоким и 92 страны с низким уровнями доходов.
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• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.