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Бездумная исполнительность

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года
6 октября 2020 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

"Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска", - отметил он.

Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, в ВОЗ планируют произвести 2 млрд доз вакцины от COVID-19 до конца 2021 года. К инициативе COVAX официально присоединились 67 стран с высоким и 92 страны с низким уровнями доходов.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

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