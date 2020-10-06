|6 октября 2020
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине из 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19 задействовано меньше десятой части. Об этом Степанов сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"На сегодняшний день количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которые задействованы при лечении COVID-19, - 372 из имеющихся почти 4 тысяч... Если мы говорим о лечении COVID-19, мы обеспечены на сегодняшний день аппаратами ИВЛ", - сказал Степанов.
Он напомнил, что средства на закупку таких аппаратов были выделены в мае.
Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, что на средства из Фонда по борьбе с коронавирусом не закуплен ни один аппарат ИВЛ.
По его словам, ИВЛ закупались по-другому, в том числе меценатами, а государственные органы, в том числе МВД, закупали для себя.
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• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
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Комментарии к статье «В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372»
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине из 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19 задействовано меньше десятой части. Об этом Степанов сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.