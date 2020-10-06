 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
6 октября 2020 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине из 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19 задействовано меньше десятой части. Об этом Степанов сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"На сегодняшний день количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которые задействованы при лечении COVID-19, - 372 из имеющихся почти 4 тысяч... Если мы говорим о лечении COVID-19, мы обеспечены на сегодняшний день аппаратами ИВЛ", - сказал Степанов.

Он напомнил, что средства на закупку таких аппаратов были выделены в мае.

Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, что на средства из Фонда по борьбе с коронавирусом не закуплен ни один аппарат ИВЛ.

По его словам, ИВЛ закупались по-другому, в том числе меценатами, а государственные органы, в том числе МВД, закупали для себя.
По материалам: 112.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 октября 2020

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов

В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

5 октября 2020

Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа

Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"

28 сентября 2020

В Украине отменили запрет на въезд иностранцев

Полезная информация о таможенных услугах

Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского

Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»

Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности

Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен

25 сентября 2020

В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию

Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области

Diesel - для каждого свой

УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022

Главная елка страны будет искусственной

Брендовая мужская обувь в MD Fashion

Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса

«Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА

22 сентября 2020

Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел

В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать

Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

Также в разделе

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

— 6 октября 2020 —

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Читать далее ⇒

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года

— 6 октября 2020 —

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

Читать далее ⇒

Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

— 5 октября 2020 —

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2020 год стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс. Награду присудили за открытие вируса гепатита С, пишет Нобелевский комитет на своем сайте.

Читать далее ⇒

Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

— 5 октября 2020 —

Оштукатуривание стен – это отличная возможность привнести в помещение что-то новое. Сегодня производители предлагают большой выбор отделочных материалов, которые имеют свои особенности и технологию нанесения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372»

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине из 4 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с COVID-19 задействовано меньше десятой части. Об этом Степанов сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"

УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022

«Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 октября 2020

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов

В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

5 октября 2020

Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа

Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"

28 сентября 2020

В Украине отменили запрет на въезд иностранцев

Полезная информация о таможенных услугах

Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского

Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»

Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности

Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен

25 сентября 2020

В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию

Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области

Diesel - для каждого свой

УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022

Главная елка страны будет искусственной

Брендовая мужская обувь в MD Fashion

Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса

«Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА

22 сентября 2020

Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел

В СНБО рассказали, почему соцсеть "ВКонтакте" разблокировалась и что с этим будут делать

Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть

18 сентября 2020

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию

Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда

В Славянске из окна десятого этажа выпал 11-летний ребенок

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top