В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Соответствующий проект закона №4172 был внесен в Раду 30 сентября. Инициаторами документа выступили нардепы от "Слуги народа".

Авторы предложили освободить от налогов на импорт транспортных средств льготников и владельцев автомобилей на "евробляхах", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. В документе также указали, что стоимость транспортного средства не должна превышать 100 минимальных зарплат (до 500 тысяч гривен). Получить освобождение можно только на один автомобиль. Согласно документу льготная растаможка будет распространяться на машины, которые были выпущены после 1992 года.

Гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко раскритиковал данный законопроект. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Назаренко указал, что депутаты хотят убрать налоги, которые и так не предусмотрены законодательством. Также он написал, что нардепы забыли включить в список льготников чернобыльцев.