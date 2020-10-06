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Бездумная исполнительность

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
6 октября 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Нобелевскую премию 2020 в области физиологии и медицины присудили троим ученым: Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу, которые смогли разработать методы борьбы с передаваемым через кровь гепатитом С, сделав возможным его лечение.

«Благодаря исследованиям этих учёных были установлены причины, вызывающие хронический гепатит, и разработаны новые препараты, которые помогли спасти миллионы жизней», — говорится в официальном сообщении Нобелевского комитета.

До их исследования открытие вирусов гепатита А и В было «важным шагом вперёд», но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснёнными, сообщает https://sharij.net/. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства.

Отметим, что  в 2019 году обладателями Нобелевской премии по медицине и физиологии стали американцы Уильям Кэлин и Грег Семенза, а также британец Питер Рэтклифф за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

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Комментарии к статье «Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине»

Нобелевскую премию 2020 в области физиологии и медицины присудили троим ученым: Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу, которые смогли разработать методы борьбы с передаваемым через кровь гепатитом С, сделав возможным его лечение.

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