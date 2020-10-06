Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

|6 октября 2020
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Нобелевскую премию 2020 в области физиологии и медицины присудили троим ученым: Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу, которые смогли разработать методы борьбы с передаваемым через кровь гепатитом С, сделав возможным его лечение.
«Благодаря исследованиям этих учёных были установлены причины, вызывающие хронический гепатит, и разработаны новые препараты, которые помогли спасти миллионы жизней», — говорится в официальном сообщении Нобелевского комитета.
До их исследования открытие вирусов гепатита А и В было «важным шагом вперёд», но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснёнными, сообщает https://sharij.net/. Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства.
Отметим, что в 2019 году обладателями Нобелевской премии по медицине и физиологии стали американцы Уильям Кэлин и Грег Семенза, а также британец Питер Рэтклифф за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.
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Нобелевскую премию 2020 в области физиологии и медицины присудили троим ученым: Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу, которые смогли разработать методы борьбы с передаваемым через кровь гепатитом С, сделав возможным его лечение.