Постельное белье для новорожденного: критерии выбора

|6 октября 2020
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Качественное постельное белье – один из ключевых факторов комфортного и безопасного сна крохи. Новорожденные проводят в детской кроватке большую часть суток, поэтому очень важно правильно подобрать постельный комплект.
При покупке постельного белья для крохи надо учесть множество факторов. Главное условие – комплект должен быть пошит из натуральных гипоаллергенных материалов. Такие ткани обеспечивают хороший воздухообмен, исключают перегрев или переохлаждение.
Одним из лучших материалов для детского постельного белья является хлопок. Он мягкий и приятный на ощупь, не накапливает статическое электричество, хорошо впитывает влагу. Льняные ткани также прекрасно подходят для изготовления постели для новорожденных. Лен не вызывает аллергических реакций, обладает антибактериальным эффектом, отлично впитывает влагу и пропускает воздух.
Натуральность и гипоаллергенность – не единственные критерии выбора постели в детскую кроватку или коляску. Не стоит приобретать яркие комплекты кричащих расцветок, они могут негативно воздействовать на психоэмоциональное состояние малыша. Лучше всего выбирать постельные комплекты нежных пастельных оттенков, которые успокаивают и расслабляют.
У качественного постельного белья должны быть ровные двойные швы без торчащих ниток, не покупайте комплекты с необработанными углами или краями. Простыня должна быть выполнена из цельного отреза материала, шов посередине изделия может доставлять малышу неудобства во время сна.
В наборы постельного белья в детскую кроватку помимо простыни, наволочки и пододеяльника могут входить дополнительные аксессуары: защита на кроватку, балдахин, органайзер для мелочей. Эти детские товары не являются обязательными, но помогают создать уютное спальное место и упростить уход за крохой.
Балдахин на кроватку защитит кроху от пыли, яркого света и летающих насекомых. Проверьте, чтобы он был сшит из дышащих тканей. Защитные бортики на кроватку защищают новорожденного от сквозняков и травм при столкновении с прутьями решетки. Они способствуют более быстрому засыпанию, поскольку малыша не отвлекают раздражающие внешние факторы. А панно-органайзер – удобный аксессуар для хранения влажных салфеток, памперсов и других вещей для ухода за малышом. Они всегда будут под рукой в идеальном порядке.
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5 октября 2020
• Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
• Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен
• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
25 сентября 2020
• В Краматорске отменили массовые мероприятия ко Дню города, мэр пошел на самоизоляцию
• Украинцы стали пить больше водки: рекордсмены - в Днепропетровской области
• УЕФА утвердила расписание Лиги наций и изменила даты отборочного турнира ЧМ-2022
• Главная елка страны будет искусственной
• Брендовая мужская обувь в MD Fashion
• Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса
• «Севилья» установила антирекорд по количеству поражений в матчах за Cуперкубок УЕФА
22 сентября 2020
• Александр Усик сдал экзамены в Харьковский университет внутренних дел
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• Решение о непроведении местных выборов в 18 громадах Донбасса пересмотрено не будет
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