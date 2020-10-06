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Бездумная исполнительность

Постельное белье для новорожденного: критерии выбора

Татьяна Ковалева
6 октября 2020 Просмотров: 61  

Качественное постельное белье – один из ключевых факторов комфортного и безопасного сна крохи. Новорожденные проводят в детской кроватке большую часть суток, поэтому очень важно правильно подобрать постельный комплект.

Свойства ткани

При покупке постельного белья для крохи надо учесть множество факторов. Главное условие – комплект должен быть пошит из натуральных гипоаллергенных материалов. Такие ткани обеспечивают хороший воздухообмен, исключают перегрев или переохлаждение.

Одним из лучших материалов для детского постельного белья является хлопок. Он мягкий и приятный на ощупь, не накапливает статическое электричество, хорошо впитывает влагу. Льняные ткани также прекрасно подходят для изготовления постели для новорожденных. Лен не вызывает аллергических реакций, обладает антибактериальным эффектом, отлично впитывает влагу и пропускает воздух.

Цветовая палитра

Натуральность и гипоаллергенность – не единственные критерии выбора постели в детскую кроватку или коляску. Не стоит приобретать яркие комплекты кричащих расцветок, они могут негативно воздействовать на психоэмоциональное состояние малыша. Лучше всего выбирать постельные комплекты нежных пастельных оттенков, которые успокаивают и расслабляют.

Качество пошива

У качественного постельного белья должны быть ровные двойные швы без торчащих ниток, не покупайте комплекты с необработанными углами или краями. Простыня должна быть выполнена из цельного отреза материала, шов посередине изделия может доставлять малышу неудобства во время сна.

Дополнительные текстильные аксессуары

В наборы постельного белья в детскую кроватку помимо простыни, наволочки и пододеяльника могут входить дополнительные аксессуары: защита на кроватку, балдахин, органайзер для мелочей. Эти детские товары не являются обязательными, но помогают создать уютное спальное место и упростить уход за крохой.

Балдахин на кроватку защитит кроху от пыли, яркого света и летающих насекомых. Проверьте, чтобы он был сшит из дышащих тканей. Защитные бортики на кроватку защищают новорожденного от сквозняков и травм при столкновении с прутьями решетки. Они способствуют более быстрому засыпанию, поскольку малыша не отвлекают раздражающие внешние факторы. А панно-органайзер – удобный аксессуар для хранения влажных салфеток, памперсов и других вещей для ухода за малышом. Они всегда будут под рукой в идеальном порядке.

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