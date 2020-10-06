Що краще для опалення газовий котел чи електричний?

Газовий чи електричний котел?

При виборі опалення для вашого будинку потрібно враховувати багато, які можуть впливати на подальшу експлуатацію системи:

простота встановлення і витрати на обладнання;

безпека і надійність;

ККД і система автоматизації;

наявність необхідної мережі постачання джерела енергії;

економічні властивості.

Для кожного будинку питання джерела енергії для системи опалення є індивідуальний, насамперед, на це впливає наявність централізованої системи газопостачання чи заведення певної потужності електричної мережі.

Відмінності між газовим та електричним опалення

При виборі того чи іншого типу спочатку потрібно врахувати особливості роботи даних агрегатів.

Принцип роботи. Газовий котел здійснює нагрів теплоносія за допомогою полум’я, яке створюється за допомогою спалювання газу.

Електричні котли використовують принцип безпосереднього, або прямого нагріву теплоносія за допомогою електричного струму.

Безпека. Оскільки, газові котли працюють за принципом постійного запалювання і затухання газового пальника, даний процес є небезпечний, адже вимагає необхідної подачі повітря для повного горіння газу. В сучасних газових котлах ця проблема безпеки вирішена шляхом встановлення спеціальних датчиків, які миттєво зупиняють подачу газу при будь-яких неполадках.

В питанні безпеки електричні котли є більш надійніші, адже необхідно просто виконати заземлення котла, для безпечної експлуатації.

Встановлення. Монтаж опалення у Львові, Києві, Україні із застосуванням газового котла викликає деякі труднощі, такі як:

необхідність дозволу газової служби;

потрібно влаштування відведення димових газів;

встановлення має виконування кваліфікований фахівець.

При відсутності газової мережі у будинку дозвіл на її підключення та проведення робіт газової служби може перевищити в рази вартість самого котла.

Автоматизація. Обидва перелічених видів сучасних котлів володіють практично однаковими функціями автоматизації, це вже залежить від бренду техніки.

Стабільність роботи. Електрокотел потребує стальної напруги в електричної мережі, для безперебійної роботи, в старих будівлях стабільність мережі важко перебачити. Відповідно для газових котлів також необхідно мати відповідну напругу в мережі, просте ще, слід, враховувати потрібний тиск газу у газопроводі.

Який котел менше споживає палива?

Для порівняння газового і електричного котла можна скористатись коефіцієнтом корисної дії (ККД), який і є головним показником економічності:

Газові котли – традиційні котли володіють ККД 88-92%, а сучасні конденсаційні котли цей показник може досягати до 108%.

Електричні котли – цей коефіцієнт сильно коливається в залежності від принципу роботи. Наприклад, електродні котли мають ККД – 100%, отже скільки вони споживають електричної енергії, стільки вони видають теплової.

Що вигідніше газ чи електроенергія?

Проте, при порівнянні цих характеристик потрібно враховувати ціни на електроенергію і газ, оскільки, вони є дуже не стабільними.

Попри постійне зростання цін на газ, дане паливо залишається найдешевшим варіантом палива для опалення квартири. Головне вибрати більш економніший по споживанні палива тип котла.

Розглядаючи електрокотел, як основне джерело опалення, можна підключитись до багатотарифного лічильника, що дасть змогу зекономити на споживанні електроенергії до 30%.

Отже, перевага газових котлів над електрокотла в основному полягає у вартості палива. Для вибрати певного типу котла рекомендовано звернутись до кваліфікованої компанії за професійною порадою.