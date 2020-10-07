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Бездумная исполнительность

Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
7 октября 2020 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медпомощи при заражении коронавирусом. Об этом сообщается в приказе ведомства №2122, который опубликовали на официальном сайте.

Согласно приказу, ИФА-тестирования на COVID-19 имеют вспомогательное значения для диагностики болезни и являются важными для оценки иммунного ответа на существующий или перенесенный вирус.

Отмечается, что антитела класса А (IgА) начинают формироваться и доступны для детекции (обнаружения) примерно через два дня после появления болезни, достигают пика через две недели и хранятся длительный период времени.

Антитела класса М (IgМ) начинают проявляться примерно на седьмые сутки от начала болезни, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение двух месяцев и более.

Примерно с третьей недели или раньше определяются антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2.

Минздрав рекомендует проводит ИФА-тест на выявление антител к вирусу в качестве дополнительного метода диагностики при наличии симптомов и отрицательном результате ПЦР-теста.

Также его следует делать медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 в условиях стационара, работникам лабораторий, правоохранителям, патологоанатомам. С полным списком можно ознакомиться здесь на странице №6.

Кроме того, рекомендуется тестировать на коронавирус методом ИФА для установления факта перенесенной ранее болезни при проведении массового исследования населения для оценки уровня популяционного иммунитета, для отбора потенциальных доноров иммунокомпетентной плазмы и при плановой госпитализации пациентов без признаков ТОРС и/или других ОРВИ.
По материалам: NewsOne

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Комментарии к статье «Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты»

Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медпомощи при заражении коронавирусом. Об этом сообщается в приказе ведомства №2122, который опубликовали на официальном сайте.

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