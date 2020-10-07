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Бездумная исполнительность

В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
7 октября 2020 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В отличие от обычных номера для электрокаров содержат латинскую букву "Z".

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей. Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Сообщается, что машины с такими номерами смогут парковаться на специально отведенным местах, на которых будет обеспечен бесперебойны доступ к зарядным станциям. Также водители смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей".

Отметим, в отличие от обычных номера для электрокаров содержат латинскую букву "Z".

Напомним, закон о "зеленых" номерах для электромобилей приняли еще в прошлом году. Этим законом также ввели штрафы в размере 340-510 гривен для водителей обычных автомобилей за парковку на специальных местах для электрокаров.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей»

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей. Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.

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