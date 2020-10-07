В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

|7 октября 2020
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Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей. Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.
Сообщается, что машины с такими номерами смогут парковаться на специально отведенным местах, на которых будет обеспечен бесперебойны доступ к зарядным станциям. Также водители смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей".
Отметим, в отличие от обычных номера для электрокаров содержат латинскую букву "Z".
Напомним, закон о "зеленых" номерах для электромобилей приняли еще в прошлом году. Этим законом также ввели штрафы в размере 340-510 гривен для водителей обычных автомобилей за парковку на специальных местах для электрокаров.
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Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей. Водителей предупреждают, что дорожные камеры будут распознавать их как обычные.