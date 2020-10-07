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Бездумная исполнительность

Курсовая на отлично: советы по написанию и защите

Татьяна Ковалева
7 октября 2020 Просмотров: 155  

При обучении студенты сталкиваются с необходимостью написания различных работ. Каждая из них имеет разный уровень сложности и оценивается по определенным требованиям. Одной из таких является курсовая работа. Ее правильное написание и защита позволят получить хорошую отметку от преподавателя. Для этого достаточно изучить несколько полезных советов.

Подготовка

Начинают с подготовительного этапа. Он состоит из нескольких пунктов. Среди них:

  • Сначала выбирают тему, если такая возможность есть. Затем ее тщательно изучают. Важно найти как можно больше информации. Помогут различные источники, включая интернет, библиотеки и прочее;
  • Изучение темы позволит составить, написать хороший план, который станет базой для всей работы. Отдельное внимание уделяют практической части. Для нее часто требуются данные отчетов, устав и другая информация о выбранной для примера компании;
  • Начинать составление плана рекомендуется с общих, кратких пунктов. Стоит описать основные части, которые будут в курсовой работе. Затем переходят к более детальному, подробному их раскрытию. Часто делают пункты и подпункты. Важно не просто написать заголовки, а кратко описать их содержание. Рекомендуется показать готовый план руководителю, чтобы он одобрил его или внес поправки.

На этом же этапе стоит составить примерный список литературы, что позволит впоследствии быстрее его оформить.

Написание и оформление

Начинать рекомендуется с теоретической части. Достаточно перенести найденный, обработанный материал в будущую курсовую. Не стоит делать эту часть слишком объемной. Необходимо придерживаться советов руководителя и требований университета. Цитаты, информация из книг, статей должна иметь специальные сноски на источники этих данных. Иначе, антиплагиат признает все сплошным плагиатом.

Затем приступают к практической части. Там могут быть расчеты, схемы, диаграммы и прочее, в зависимости от выбранной темы. Необходимо прописать каждый пункт курсовой так, чтобы уместить и раскрыть в относительно небольшом объеме работы суть выбранной тематики.

Когда основа готова можно приступать к введению и заключению. В конце работы необходимо отразить полученные выводы. Не обобщающее умозаключение, а конкретные тезисы по каждому пункту, отраженному в курсовой. Введение рекомендуется писать в конце потому, что по завершении основной части можно точнее все в этом пункте отразить.

Когда работа закончена, приступают к ее оформлению. Опираться следует на требования, предъявляемые университетом к курсовой. Они отражены в методических указаниях, которые получает студент еще вначале написания работы. Оформить требуется и список литературы. Его преподаватели проверяют строго. Все должно полностью соответствовать требованиям ГОСТа. Поэтому к оформлению следует относиться серьезно.

Проверка и выступление

Курсовая проходит проверку на плагиат при помощи специальной программы. Полученные результаты должны соответствовать требованиям, установленным в ВУЗе. Если антиплагиат низкий, придется повышать качество работы.

В завершение проводится защита курсовой. Студенту требуется подготовить выступление на 5-7 минут. В нем отражаются основная проблема темы, пути ее решения и выводы, которые были получены по итогу проведенных исследований.

Чтобы получить пятерку, необходимо подойди к подготовке курсовой серьезно. Написание ее начинают заранее, уделяя внимание каждому пункту работы. Указанные советы позволят организовать процесс правильнее, эффективнее.

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