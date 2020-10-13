Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение

После каникул, которые, скорее всего, пройдут в школах с 15 по 30 октября, школьники могут перейти на дистанционное обучение. Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая поддержала позицию Министерства образования и науки Украины рекомендовать учреждениям среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября после окончания которых возможен переход на дистанционную форму обучения, Правительство соглашается с постановлением о каникулах. Срок с 15 по 30 октября кроме безопасности наших детей, учителей также создаст условия для безопасного проведения выборов в этот период и после проведения выборов, когда заседают соответствующие комиссии", - отметил он.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует с 15 октября 2020 года школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения.