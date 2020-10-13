Кабмин продлит карантин до конца года

Кабинет министров Украины сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года - 31 декабря. Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карнатину до конца этого года. Это нужный шаг для того, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев, и пока это самый действенный механизм от коронавируса не только в Украине, а во всем мире", - отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения во время заседания правительства сегодня собиралось предлагать ввести более жесткие ограничения, но без локдауна.