Кабмин продлит карантин до конца года

|13 октября 2020
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Кабинет министров Украины сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года - 31 декабря. Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карнатину до конца этого года. Это нужный шаг для того, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев, и пока это самый действенный механизм от коронавируса не только в Украине, а во всем мире", - отметил он.
Напомним, Министерство здравоохранения во время заседания правительства сегодня собиралось предлагать ввести более жесткие ограничения, но без локдауна.
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• Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение
7 октября 2020
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• В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
• Курсовая на отлично: советы по написанию и защите
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• Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
• Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
• Що краще для опалення газовий котел чи електричний?
• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
• В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
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• Постельное белье для новорожденного: критерии выбора
• Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года
• Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка
5 октября 2020
• Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
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• Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии
• Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа
• Сборная Украины отправилась на матч с Францией без игроков "Шахтера"
28 сентября 2020
• В Украине отменили запрет на въезд иностранцев
• Полезная информация о таможенных услугах
• Больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского
• Водоемы и фонтаны от компании «СтройБассейн»
• Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
• Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен
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Кабинет министров Украины сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца года - 31 декабря. Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.