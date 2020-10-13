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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента
13 октября 2020 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальная служба здоровья предлагает повысить ставку семейным врачам за одного пациента до 710 грн в Программе медицинских гарантий-2021. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"В Программе медицинских гарантий-2021 НСЗУ инициирует изменения в работе первичного звена оказания медицинской помощи. В частности, увеличение базовой капитационной ставки за обслуживание одного пациента, с которым подписана декларация - до 710 грн", - говорится в сообщении.

Также предлагается введение индикаторов качества для первичного звена медицинской помощи - от 2,5% до 5% доплаты заведениям за выполнение условий договора. "Это дополнительные средства, которые заведение может получить до капитационной ставки. Однако если заведения не достигнут поставленных индикаторов качества, штрафовать их не будут. Перечень индикаторов качества, за которые заведение сможет получить доплату, сейчас финализируется", - добавили в НСЗУ.

"Эти изменения будут внедрены в следующем году при условии, что бюджет Программы медицинских гарантий-2021 составит 225 млрд грн", - отметили в НСЗУ.

При этом указано, что на сегодня своих врачей выбрали более 30,6 млн украинцев. Это около 75% населения страны. С начала этого года численность украинцев, которые подписали декларации с врачами, выросла на 1,5 млн. Первичную помощь гражданам оказывают более 23 500 врачей.

"С начала года учреждения первички получили от НСЗУ 13,3 млрд грн за предоставление помощи пациентам", - добавили в НСЗУ.

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Комментарии к статье «Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента»

Национальная служба здоровья предлагает повысить ставку семейным врачам за одного пациента до 710 грн в Программе медицинских гарантий-2021. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

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