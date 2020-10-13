МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

В Украине запустили чат-бот "Выборы-2020" для обеспечения прозрачного избирательного процесса и контроля за ходом выборов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Если вы стали свидетелем нарушения и находитесь на месте – сообщите в полицию через чат-бот с вашего мобильного телефона", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что чат-бот поможет определить такие виды нарушения:

подкуп избирателей или комиссии;

финансирование агитации;

ведение агитации;

препятствование волеизъявлению.

После описания факта нарушения необходимо выбрать область и адрес, где произошло это нарушение.

"Если вы находитесь на месте – одним кликом можно добавить геолокацию. После этого отправьте фото или видео нарушения и комментарий к нему. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона", – объяснили в МВД.

После этого сообщение будет передано в Ситуационный центр Нацполиции, где его обработают и зарегистрируют, а затем на место происшествия будет направлен патруль полиции.