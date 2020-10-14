Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Европейский совет ввел общие правила перемещения по странам Евросоюза, а также снял некоторые запреты на пересечение границ. Об этом говорится в принятом постановлении Совета ЕС.

"Совет принял документ, устанавливающий общие критерии и общую основу в отношении поездок в период пандемии Covid-19", - говорится в документе.

Таким образом, центр профилактики и контроля заболеваний ЕС теперь будет ответственным за составление карты, где страны-члены будут разбиты на зоны по следующим критериям:

количество выявленных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней;

количество тестов на 100 тыс. населения за неделю;

процент положительных результатов тестирования.

Такие правила будут влиять на возможность посещения той или иной страны.

Кроме того, ЕС подготовил совместную дорожную карту по отмене мер сдерживания Covid-19. Главным пунктом документа станет постепенная отмена внутреннего пограничного контроля и восстановление свободного передвижения людей внутри союза. Страны-члены также согласились предоставлять информацию о любых новых ограничениях и мерах за 24 часа до того, как они вступят в силу.

При этом Евросоюз не стал снимать ограничения, введенные для приезжающих из других регионов. В Брюсселе заверили, что ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС.