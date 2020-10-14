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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
14 октября 2020 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ограничения будут касаться только тех стран, где ситуация с коронавирусом хуже, чем в странах ЕС.

Европейский совет ввел общие правила перемещения по странам Евросоюза, а также снял некоторые запреты на пересечение границ. Об этом говорится в принятом постановлении Совета ЕС.

"Совет принял документ, устанавливающий общие критерии и общую основу в отношении поездок в период пандемии Covid-19", - говорится в документе.

Таким образом, центр профилактики и контроля заболеваний ЕС теперь будет ответственным за составление карты, где страны-члены будут разбиты на зоны по следующим критериям:

  • количество выявленных случаев Covid-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней;
  • количество тестов на 100 тыс. населения за неделю;
  • процент положительных результатов тестирования.

Такие правила будут влиять на возможность посещения той или иной страны.

Кроме того, ЕС подготовил совместную дорожную карту по отмене мер сдерживания Covid-19. Главным пунктом документа станет постепенная отмена внутреннего пограничного контроля и восстановление свободного передвижения людей внутри союза. Страны-члены также согласились предоставлять информацию о любых новых ограничениях и мерах за 24 часа до того, как они вступят в силу.

При этом Евросоюз не стал снимать ограничения, введенные для приезжающих из других регионов. В Брюсселе заверили, что ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса»

Европейский совет ввел общие правила перемещения по странам Евросоюза, а также снял некоторые запреты на пересечение границ. Об этом говорится в принятом постановлении Совета ЕС.

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