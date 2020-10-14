|14 октября 2020
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Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, iPhone 12 mini с самой маленькой диагональю - 5,4 дюйма, с объемом памяти в 64 Гб будет стоить от 699 долларов. Максимальный объем памяти смартфона составит 256 Гб.
Цена iPhone 12 с памятью в 64 Гб будет стартовать от 799 долларов. Самая дорогая версия данного смартфона будет иметь объем памяти в 256 Гб.
iPhone 12 Pro Max с самой большой диагональю - 6,7 дюйма, с памятью в 128 Гб обойдется покупателю в 1099 долларов. Однако, самый большой объем памяти смартфона составит 516 Гб.
Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 16 октября, а продажи - 23 октября. Что же касается iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini, то их придется подождать до ноября - предзаказ начнется 6 ноября, а продажи 13 ноября.
Отметим, что в Украине стоимость изначально будет выше, чем в Соединенных Штатах.
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• Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
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• Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию
13 октября 2020
• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
• Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного
• Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске
• МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах
• Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента
• Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах
• МВФ улучшил прогноз по экономике Украины
• Кабмин продлит карантин до конца года
• Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение
7 октября 2020
• В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей
• В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
• Курсовая на отлично: советы по написанию и защите
• Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА
• Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
• Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
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Комментарии к статье «Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей»
Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти. Об этом сообщает пресс-служба компании.