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Бездумная исполнительность

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
14 октября 2020 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, iPhone 12 mini с самой маленькой диагональю - 5,4 дюйма, с объемом памяти в 64 Гб будет стоить от 699 долларов. Максимальный объем памяти смартфона составит 256 Гб.

Цена iPhone 12 с памятью в 64 Гб будет стартовать от 799 долларов. Самая дорогая версия данного смартфона будет иметь объем памяти в 256 Гб.

iPhone 12 Pro Max с самой большой диагональю - 6,7 дюйма, с памятью в 128 Гб обойдется покупателю в 1099 долларов. Однако, самый большой объем памяти смартфона составит 516 Гб.

Предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 16 октября, а продажи - 23 октября. Что же касается iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini, то их придется подождать до ноября - предзаказ начнется 6 ноября, а продажи 13 ноября.

Отметим, что в Украине стоимость изначально будет выше, чем в Соединенных Штатах.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей»

Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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