 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Татьяна Ковалева
14 октября 2020 Просмотров: 76  

Свадьба - это одно из самых важных событий в жизни каждого человека. И если вас пригласили разделить с женихом и невестой этот важный и долгожданный момент, то стоит хорошенько подумать о том, что именно подарить.

Для тех, кто не представляет, что именно будет уместно вручать по такому поводу, мы подобрали 7 действительно хороших вариантов.

Бокалы

Этот вариант по сути вечная классика свадебных подарков и с годами он не теряет своей актуальности. Вы можете выбрать набор, который будет состоять из двух фужеров для молодоженов, или же из большего количества для посиделок с гостями. При этом, советуем вам приобретать бокалы из богемского стекла, хрусталя или с золотым напылением, ведь они и выглядят красиво и смотрятся очень выигрышно.

Деньги или сертификат

Если не знаете, что подарить, то всегда можно вручить жениху и невесте конверт с деньгами, а они уже сами придумают, как ими распорядиться. Но если этот вариант кажется вам банальным и слишком простым, то вы можете остановить свой выбор на подарочных картах от gift mall. Вы приобретаете такой сертификат, а вот на что его обменять, решат уже молодожены.
Кофемашина

Отличный и точно нужный для молодой семьи девайс! С его помощью молодожены смогут без труда варить для себя вкусный кофе, который будет не хуже, чем в любом кафе. Кроме того, такой подарок поможет им сделать встречи с друзьями еще более насыщенными и запоминающимися.

Банные халаты

Весьма практичный и в тоже время милый презент. В таких халатах новоиспеченные муж и жена смогут ходить по дому, а если вы еще и закажите на них нанесение именных надписей, то презент будет выглядеть еще эксклюзивнее.

Столик для завтраков

Хотите подарить молодоженам что-то для создания романтики? Тогда столик для подачи завтраков в постель - это то, что вам нужно! Лучше всего выбрать вариант из дерева, ведь такой столик не просто красивый, но и экологичный, а значит точно понравится вашим друзьям.

Постельное белье

Еще один вариант подарка, который принято дарить на свадьбу. Такой презент подкупает прежде всего своей практичностью, ведь молодая семья точно им воспользуется. При этом, лучше выбрать белье из качественных тканей и приятных пастельных тонов, тогда этот презент точно будет оценен.

Чемоданы

Жених и невеста наверняка планируют отправиться в свадебное путешествие, а это значит, что чемоданы им для этого точно пригодятся. Советуем вам приобрести не только большие чемоданы, но и для ручной клади, ведь они более компактные и зачастую именно их и не хватает любой паре.

Вы можете выбрать один из вариантов подарков, которые мы предложили, купить красивый букет и смело отправляться на свадьбу к своим знакомым. Можете быть уверены, ваше поздравление точно не оставит молодоженов равнодушными!

Последние новости

14 октября 2020

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

13 октября 2020

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Кабмин продлит карантин до конца года

Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение

7 октября 2020

В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей

В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Курсовая на отлично: советы по написанию и защите

Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА

Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 октября 2020

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

Що краще для опалення газовий котел чи електричний?

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов

В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Постельное белье для новорожденного: критерии выбора

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

5 октября 2020

Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

Также в разделе

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

— 14 октября 2020 —

Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читать далее ⇒

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

— 14 октября 2020 —

Европейский совет ввел общие правила перемещения по странам Евросоюза, а также снял некоторые запреты на пересечение границ. Об этом говорится в принятом постановлении Совета ЕС.

Читать далее ⇒

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

— 13 октября 2020 —

В Украине запустили чат-бот "Выборы-2020" для обеспечения прозрачного избирательного процесса и контроля за ходом выборов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Читать далее ⇒

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

— 13 октября 2020 —

Национальная служба здоровья предлагает повысить ставку семейным врачам за одного пациента до 710 грн в Программе медицинских гарантий-2021. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

Шмыгаль заявил, что Украина через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 октября 2020

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

13 октября 2020

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Кабмин продлит карантин до конца года

Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение

7 октября 2020

В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей

В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Курсовая на отлично: советы по написанию и защите

Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА

Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 октября 2020

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

Що краще для опалення газовий котел чи електричний?

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов

В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372

Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине

Постельное белье для новорожденного: критерии выбора

Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

5 октября 2020

Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Декоративная штукатурка: оригинальный элемент интерьера для отделки стен

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top