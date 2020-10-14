7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Свадьба - это одно из самых важных событий в жизни каждого человека. И если вас пригласили разделить с женихом и невестой этот важный и долгожданный момент, то стоит хорошенько подумать о том, что именно подарить.

Для тех, кто не представляет, что именно будет уместно вручать по такому поводу, мы подобрали 7 действительно хороших вариантов.

Бокалы

Этот вариант по сути вечная классика свадебных подарков и с годами он не теряет своей актуальности. Вы можете выбрать набор, который будет состоять из двух фужеров для молодоженов, или же из большего количества для посиделок с гостями. При этом, советуем вам приобретать бокалы из богемского стекла, хрусталя или с золотым напылением, ведь они и выглядят красиво и смотрятся очень выигрышно.

Деньги или сертификат

Если не знаете, что подарить, то всегда можно вручить жениху и невесте конверт с деньгами, а они уже сами придумают, как ими распорядиться. Но если этот вариант кажется вам банальным и слишком простым, то вы можете остановить свой выбор на подарочных картах от gift mall. Вы приобретаете такой сертификат, а вот на что его обменять, решат уже молодожены.

Кофемашина

Отличный и точно нужный для молодой семьи девайс! С его помощью молодожены смогут без труда варить для себя вкусный кофе, который будет не хуже, чем в любом кафе. Кроме того, такой подарок поможет им сделать встречи с друзьями еще более насыщенными и запоминающимися.

Банные халаты

Весьма практичный и в тоже время милый презент. В таких халатах новоиспеченные муж и жена смогут ходить по дому, а если вы еще и закажите на них нанесение именных надписей, то презент будет выглядеть еще эксклюзивнее.

Столик для завтраков

Хотите подарить молодоженам что-то для создания романтики? Тогда столик для подачи завтраков в постель - это то, что вам нужно! Лучше всего выбрать вариант из дерева, ведь такой столик не просто красивый, но и экологичный, а значит точно понравится вашим друзьям.

Постельное белье

Еще один вариант подарка, который принято дарить на свадьбу. Такой презент подкупает прежде всего своей практичностью, ведь молодая семья точно им воспользуется. При этом, лучше выбрать белье из качественных тканей и приятных пастельных тонов, тогда этот презент точно будет оценен.

Чемоданы

Жених и невеста наверняка планируют отправиться в свадебное путешествие, а это значит, что чемоданы им для этого точно пригодятся. Советуем вам приобрести не только большие чемоданы, но и для ручной клади, ведь они более компактные и зачастую именно их и не хватает любой паре.

Вы можете выбрать один из вариантов подарков, которые мы предложили, купить красивый букет и смело отправляться на свадьбу к своим знакомым. Можете быть уверены, ваше поздравление точно не оставит молодоженов равнодушными!