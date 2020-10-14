|14 октября 2020
|Просмотров: 70
|
В то время, как стали известны три профсферы, где работники довольны своей работой, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут специалист по робототехнике, космогеолог, IT-врач и нейропсихолог.
Как пишет "Сегодня", об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, которую опубликовало Министерство образования и науки.
Наиболее востребованные специальности в будущем:
Эти тенденции, по данным МОН, требуют усиления естественно-научной подготовки будущих специалистов вместе с приобретением ими IT-навыков.
В то же время останутся актуальными профессии, связанные со здравоохранением, обучением, индивидуальными услугами, творчеством. Они не могут быть заменены автоматизированными системами даже с использованием искусственного интеллекта.
14 октября 2020
• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
• В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей
• IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего
• Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола
• 7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу
• Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса
• Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
• Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
• Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию
13 октября 2020
• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
• Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного
• Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске
• МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах
• Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента
• Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах
• МВФ улучшил прогноз по экономике Украины
• Кабмин продлит карантин до конца года
• Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение
7 октября 2020
• В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей
• В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
• Курсовая на отлично: советы по написанию и защите
• Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА
• Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
• Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
• Що краще для опалення газовий котел чи електричний?
• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
• В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
• Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
• Постельное белье для новорожденного: критерии выбора
• Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года
— 14 октября 2020 —
В то время, как в сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%, для украинцев хотят упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре.
— 14 октября 2020 —
Свадьба - это одно из самых важных событий в жизни каждого человека. И если вас пригласили разделить с женихом и невестой этот важный и долгожданный момент, то стоит хорошенько подумать о том, что именно подарить.
— 14 октября 2020 —
Во вторник, 13 октября, американская компания Apple представила новое поколение iPhone. В обновленную линейку смартфонов вошли четыре версии iPhone с разными диагоналями и объемом памяти. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— 14 октября 2020 —
Европейский совет ввел общие правила перемещения по странам Евросоюза, а также снял некоторые запреты на пересечение границ. Об этом говорится в принятом постановлении Совета ЕС.
Приветствую, гость! Вход
14 октября 2020
• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
• В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей
• IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего
• Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола
• 7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу
• Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса
• Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
• Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
• Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию
13 октября 2020
• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
• Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного
• Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске
• МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах
• Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента
• Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах
• МВФ улучшил прогноз по экономике Украины
• Кабмин продлит карантин до конца года
• Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение
7 октября 2020
• В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей
• В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей
• Курсовая на отлично: советы по написанию и защите
• Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА
• Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты
• Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье
6 октября 2020
• В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"
• Що краще для опалення газовий котел чи електричний?
• В Чернобыльской зоне отчуждения поймали грибника-сталкера с ведром радиоактивных грибов
• В Украине из 4 тыс. аппаратов ИВЛ используются 372
• Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
• Постельное белье для новорожденного: критерии выбора
• Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего»
В то время, как стали известны три профсферы, где работники довольны своей работой, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут специалист по робототехнике, космогеолог, IT-врач и нейропсихолог.