IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

В то время, как стали известны три профсферы, где работники довольны своей работой, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут специалист по робототехнике, космогеолог, IT-врач и нейропсихолог.

Как пишет "Сегодня", об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, которую опубликовало Министерство образования и науки.

Наиболее востребованные специальности в будущем:

Технологии будущего : архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог.

: архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог. IT и данные : проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист.

: проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист. Экологизация производства и жизни : экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству.

: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству. Здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, IT-врач, медицинская сестра, физиотерапевт, нейропсихолог.

Эти тенденции, по данным МОН, требуют усиления естественно-научной подготовки будущих специалистов вместе с приобретением ими IT-навыков.

В то же время останутся актуальными профессии, связанные со здравоохранением, обучением, индивидуальными услугами, творчеством. Они не могут быть заменены автоматизированными системами даже с использованием искусственного интеллекта.