В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

В то время, как в сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%, для украинцев хотят упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре.

Такое нововведение инициирует Министерство внутренних дел. Для того, чтобы они вступили в силу, их должна одобрить Верховная Рада. Об этом заявил заместитель министра Сергей Гончаров, пишет "Сегодня".

Что предлагают:

владелец автомобиля в сервисном центре МВД будет получать исключительно свидетельство о регистрации транспортного средства;

номерной знак разрешат заказывать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту;

у владельца авто будет возможность зайти в "Электронный кабинет водителя", найти свободный номер и забронировать его.

"Инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", – сказал Гончаров.