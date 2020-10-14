Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

|14 октября 2020
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Мебель – это один из самых важных элементов в квартире. Именно она создает уют, позволяет воплотить даже самые смелые мечты в реальность. Однако очень важно, чтобы мебель была качественной, безопасной и эргономичной. Поэтому чаще всего уходит много времени на поиски подходящего магазина и необходимой мебели в нем.
Интернет-магазин lamelio.com.ua предлагает комоды и тумбы по доступным ценам. Здесь вы найдете большой ассортимент качественной мебели в различных дизайнерских решениях. Сейчас комоды и тумбы становятся все более популярными. Они отлично смогут заменить большой и громоздкий шкаф. Кроме того, данная мебель – отличный вариант для хранения различных мелких вещей, которые некуда сложить.
Комоды и тумбы имеют некоторые различия между собой. Как правило, комод выше и длиннее по размеру, но имеет ящики небольшой глубины. Тумба наоборот меньше, но глубже. Размеры не имеют большого значения, так как в магазине Lamelio можно создавать мебель под заказ. Это позволяет сделать уникальные комоды или тумбы по собственным эксклюзивным эскизам.
Комод и тумба могут иметь разное назначение. Комод создается для хранения вещей, мелких видов одежды, постельного белья, игрушек, документов или косметических средств. Тумба является более функциональной. Она может служить прикроватной мебелью, для телевизора, для обуви, офиса, решения многих других задач.
Чтобы определиться с тем, что купить – комод или тумбу – для начала нужно определить цель использования. Комод будет прекрасно смотреться в спальне для хранения белья и одежды. Тумба хорошо впишется в коридоре как место хранения для обуви. Каждый вид освободит место в квартире, поможет организовать больше пространства.
Тумба и комод отлично дополняют друг друга, являются многофункциональной мебелью, поэтому часто многие решают приобретать сразу две единицы таких полезных изделий. В интернет-магазине Lamelio есть большой выбор моделей, которые подойдут для разных видов помещений. Кроме того, в каталогах имеются уже готовые комплекты, если есть желание приобрести и комод, и тумбу.
Качественную мебель, которая прослужит долгие годы, сейчас найти совсем непросто. Лучше зайти на проверенный сайт магазина Lamelio. Если возникают какие-либо вопросы, можно обратиться к консультантам, которые всегда помогут с выбором, расскажут все подробности. Тумба и комод идеально впишутся в любой интерьер. Они станут отличным приобретением для любой семьи.
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• IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего
• Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола
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• Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
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13 октября 2020
• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
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