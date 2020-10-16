Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Кабинет министров Украины предложил народным депутатам штрафовать людей, которые в общественных местах носят защитную маску неправильно. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Соответствующие законопроекты №3891 для физических лиц и №3890 для юридических лиц зарегистрированы в парламенте. Министры предлагают наказывать людей, которые неправильно надевают маску. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 170 гривен.

Авторы законопроектов объяснили, что нахождение в общественных местах, в том числе и в транспорте, во время карантина без или в неправильно надетых масках либо респираторах влечет до наложения штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, который установлен на уровне 17 гривен.

Тех, кто пускает в общественные места людей без индивидуальных средств защиты, также будут наказывать штрафом в размере 200-300 необлагаемых минимумов - от 3400 до 5100 гривен.