|16 октября 2020
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Кабинет министров Украины предложил народным депутатам штрафовать людей, которые в общественных местах носят защитную маску неправильно. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Соответствующие законопроекты №3891 для физических лиц и №3890 для юридических лиц зарегистрированы в парламенте. Министры предлагают наказывать людей, которые неправильно надевают маску. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 170 гривен.
Авторы законопроектов объяснили, что нахождение в общественных местах, в том числе и в транспорте, во время карантина без или в неправильно надетых масках либо респираторах влечет до наложения штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, который установлен на уровне 17 гривен.
Тех, кто пускает в общественные места людей без индивидуальных средств защиты, также будут наказывать штрафом в размере 200-300 необлагаемых минимумов - от 3400 до 5100 гривен.
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• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
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• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
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Комментарии к статье «Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду»
Кабинет министров Украины предложил народным депутатам штрафовать людей, которые в общественных местах носят защитную маску неправильно. Об этом сообщает пресс-служба парламента.