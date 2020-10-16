 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
16 октября 2020 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Граждане Украины все еще не могут ездить в Европу, поскольку страна пока не соответствует ни одному из трех критериев контроля за распространением COVID-19.

Об этом заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 16 октября.

У Ляшко поинтересовались, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в европейские страны. Он ответил, что для этого страна должна соответствовать ключевым показаниям: охват населения тестированием, заболеваемость и доля положительных результатов среди ПЦР-тестов. 

На основании указанных индикаторов Европа устанавливает уровни эпидопасности: зеленый, желтый, красный, а также серый. Последний касается государств, не соответствующих показателю охвата тестами.

В серой зоне находятся страны, которые не достигли показателя в 300 тестов на 100 000 населения. В Украине он сейчас 120 на 100 000 населения. Доля положительных тестов должна быть меньше 4%, а у нас в стране - 18%. Инцидентность для зеленого уровня в Европе должна быть максимум 25 случаев на 100 000 населения, а в Украине этот показатель на уровне 179 на 100 000. 

Таким образом, Украина по всем показателям не готова к путешествиям в Европу.
По материалам: NewsOne

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

13 октября 2020

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Кабмин продлит карантин до конца года

Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение

7 октября 2020

В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей

В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Курсовая на отлично: советы по написанию и защите

Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА

Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 октября 2020

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

Также в разделе

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

— 16 октября 2020 —

Кабинет министров Украины предложил народным депутатам штрафовать людей, которые в общественных местах носят защитную маску неправильно. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Читать далее ⇒

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

— 16 октября 2020 —

Украинский бизнес ожидает через год средний обменный курс гривны к доллару США на уровне 28,99 грн/долл., прогнозируя таким образом большее падение нацвалюты, чем кварталом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины в ІІІ квартале 2020 года.

Читать далее ⇒

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

— 16 октября 2020 —

Потери украинской экономики от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, а на минимальное восстановление нужен еще 21 млрд. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью каналу N1, передает УНН.

Читать далее ⇒

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

— 14 октября 2020 —

В то время, как в сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6%, для украинцев хотят упростить процесс регистрации автомобилей и выдачи номерных знаков. Владелец авто сможет выбрать любые свободные комбинации для знаков, а не только те, которые есть в конкретном сервисном центре.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19»

Граждане Украины все еще не могут ездить в Европу, поскольку страна пока не соответствует ни одному из трех критериев контроля за распространением COVID-19.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

13 октября 2020

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Кабмин продлит карантин до конца года

Шмыгаль не исключает, что после каникул школьники перейдут на дистанционное обучение

7 октября 2020

В МИУ рассказали, когда введут обязательный техосмотр автомобилей

В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Курсовая на отлично: советы по написанию и защите

Обнародовано имя лучшего футболиста сезона 2019/20 по версии УЕФА

Минздрав изменил правила медпомощи при COVID-19 и определил перечень лиц, кому следует сдавать ИФА-тесты

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 октября 2020

В Раде появился законопроект о новых льготах при растаможке "евроблях"

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top