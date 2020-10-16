Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Граждане Украины все еще не могут ездить в Европу, поскольку страна пока не соответствует ни одному из трех критериев контроля за распространением COVID-19.

Об этом заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 16 октября.

У Ляшко поинтересовались, при каких условиях украинцы смогут путешествовать в европейские страны. Он ответил, что для этого страна должна соответствовать ключевым показаниям: охват населения тестированием, заболеваемость и доля положительных результатов среди ПЦР-тестов.

На основании указанных индикаторов Европа устанавливает уровни эпидопасности: зеленый, желтый, красный, а также серый. Последний касается государств, не соответствующих показателю охвата тестами.

В серой зоне находятся страны, которые не достигли показателя в 300 тестов на 100 000 населения. В Украине он сейчас 120 на 100 000 населения. Доля положительных тестов должна быть меньше 4%, а у нас в стране - 18%. Инцидентность для зеленого уровня в Европе должна быть максимум 25 случаев на 100 000 населения, а в Украине этот показатель на уровне 179 на 100 000.

Таким образом, Украина по всем показателям не готова к путешествиям в Европу.