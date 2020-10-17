Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

Жесткий карантин в Украине - это исключительно резервный момент, когда нельзя будет сделать чего-то другого. Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.

"Сегодня мы регистрируем по 5 000-5700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и до 10 тыс. - будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных", - сказал Ляшко.

Он еще раз попросил граждан соблюдать противоэпидемические правила.

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", - добавил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 8:45 17 октября зафиксировано более 293 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 6,4 тыс.