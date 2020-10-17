В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатные для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой. При госпитализации больного в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность - 15-30 мин и без специальных лабораторных условий", - сказал Ляшко.

Он добавил, что достоверность этих тестов такая же, как и в теста ПЦР.