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Бездумная исполнительность

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году
17 октября 2020 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Опасность распространения четырех разновидностей вируса гриппа может застать украинцев в 2020 году, согласно прогнозам Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в связи с пандемией коронавируса и риском "подхватить" сразу два заболевания, крайне важно обеспечить дополнительные кровати в медучреждениях во избежание их чрезмерной перегруженности. 

Секретарь СНБО отметил, что стоит уделить внимание в частности детским койкоместам, потому что в последние годы гриппом переболели около 280 тысяч человек и 65% из них - это дети. Данилов также добавил, что важно проверить готовность аппаратов для искусственной вентиляции легких к работе в холодную погоду и обеспечить их стабильное функционирование.
По материалам: NewsOne

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Комментарии к статье «В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году»

Опасность распространения четырех разновидностей вируса гриппа может застать украинцев в 2020 году, согласно прогнозам Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

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