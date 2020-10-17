В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Опасность распространения четырех разновидностей вируса гриппа может застать украинцев в 2020 году, согласно прогнозам Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в связи с пандемией коронавируса и риском "подхватить" сразу два заболевания, крайне важно обеспечить дополнительные кровати в медучреждениях во избежание их чрезмерной перегруженности.

Секретарь СНБО отметил, что стоит уделить внимание в частности детским койкоместам, потому что в последние годы гриппом переболели около 280 тысяч человек и 65% из них - это дети. Данилов также добавил, что важно проверить готовность аппаратов для искусственной вентиляции легких к работе в холодную погоду и обеспечить их стабильное функционирование.