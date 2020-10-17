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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
17 октября 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

Об этом говорится в ответе Конституционного Суда на запрос Українських Новин.

Размер должностного оклада всех судей составил 197 тыс. гривен.

Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.

На данный момент в КС работают 15 судей, 3 должности вакантны.

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14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

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