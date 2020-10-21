Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

С начала года на начало сентября населения в Украине стало меньше на 178,4 тысячи человек. За это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 сентября 2020 года составила 41 млн 724,0 тыс. человек. В течение января-августа 2020 года численность населения уменьшилась на 178,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом за месяц - в августе - население сократилось на 19,9 тысячи.

Естественное сокращение населения в Украине за восемь месяцев этого года составило 185,18 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 6,76 тыс. человек.

В Госстате отметили, что "остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 51 живорожденный".

Так, количество живорожденных в январе-августе этого года составило 193,1 тыс. человек. Умерли за этот период 378,3 тыс. человек, из них дети до года - 1 338.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.