В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

|21 октября 2020
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В Украине по состоянию на 21 октября на учете в центрах занятости находится 410 тысяч безработных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
"С 12 марта центры занятости работали с клиентами сначала в онлайн-режиме, а с ослаблением ограничений - в соответствии с эпидемиологической ситуации в регионе, если это было разрешено - восстанавливали личный прием граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении января-сентября 2020 года:
Отмечается, что лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).
В частности, с начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября 2020 года:
По состоянию на 21 октября 2020 года:
Сообщается, что на 20 октября 2020 года в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тыс. граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП.
Сейчас работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом - швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей. Остается спрос на рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин - водителей, трактористов, операторов заправочных станций, а также на работников сферы торговли и услуг. Есть предложения работы и для профессионалов: учителей, воспитателей, инженеров, экономистов, врачей, психологов. Востребованными у работодателей также являются неквалифицированные работники: дворники, подсобные рабочие, грузчики.
Напомним, уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2020 года в Украине достиг 9,8%, что на 1,3 п.п. больше, чем кварталом ранее - всего 1,7 млн человек.
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17 октября 2020
• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
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• Фанаты CS Go выходят на международный уровень
• В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19
• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
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• Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
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В Украине по состоянию на 21 октября на учете в центрах занятости находится 410 тысяч безработных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.