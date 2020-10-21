 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
21 октября 2020 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине по состоянию на 21 октября на учете в центрах занятости находится 410 тысяч безработных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

"С 12 марта центры занятости работали с клиентами сначала в онлайн-режиме, а с ослаблением ограничений - в соответствии с эпидемиологической ситуации в регионе, если это было разрешено - восстанавливали личный прием граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении января-сентября 2020 года:

  • 1,0 млн украинцев имели статус зарегистрированного безработного;
  • 473 тыс. граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них - 291 тыс. зарегистрированных безработных;
  • 888 тыс человек получали пособие по безработице;
  • 146 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости;
  • 673 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

Отмечается, что лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан традиционно является сельское хозяйство (35%), далее - перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).

В частности, с начала действия карантина, с 12 марта по 30 сентября 2020 года:

  • 504 тыс. украинцев получили статус зарегистрированного безработного;
  • 324 тыс. граждан были трудоустроены, из них - 223 тыс. - безработных;
  • 428 тыс. человек стали получать пособие по безработице;
  • 119 тыс. работодателей сотрудничали с центрами занятости;
  • 396 тыс. вакансий было в базе данных службы занятости.

По состоянию на 21 октября 2020 года:

  • 410 тыс. безработных состоящих на учете в службе занятости;
  • 347 тыс. из них получают пособие по безработице;
  • 67 тыс. вакансий в базе данных службы занятости.

Сообщается, что на 20 октября 2020 года в центры занятости предприниматели подали почти 223,7 тыс. пакетов документов, из них 195,45 тыс. - ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Это позволило осуществить выплаты и сохранить рабочие места для 370,7 тыс. граждан, из них 181,6 тыс. - ФЛП.

Сейчас работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом - швей, электромонтеров, электрогазосварщиков, слесарей. Остается спрос на рабочих по обслуживанию и эксплуатации машин - водителей, трактористов, операторов заправочных станций, а также на работников сферы торговли и услуг. Есть предложения работы и для профессионалов: учителей, воспитателей, инженеров, экономистов, врачей, психологов. Востребованными у работодателей также являются неквалифицированные работники: дворники, подсобные рабочие, грузчики.

Напомним, уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2020 года в Украине достиг 9,8%, что на 1,3 п.п. больше, чем кварталом ранее - всего 1,7 млн человек.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 октября 2020

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Фанаты CS Go выходят на международный уровень

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Почему стоит кормить кошку специальными консервами

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

13 октября 2020

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

Также в разделе

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

— 21 октября 2020 —

Министерство образования и науки Украины совместно с Минздравом будет обеспечивать обучение 1-4 классов в очном формате после каникул, а 5-11 классов — в зависимости от эпидемического уровня. Об этом написал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Читать далее ⇒

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

— 21 октября 2020 —

С начала года на начало сентября населения в Украине стало меньше на 178,4 тысячи человек. За это время украинцев умерло почти вдвое больше, чем родилось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Читать далее ⇒

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

— 17 октября 2020 —

14 судей Конституционного Суда получили от 277 тыс. гривен до 350 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, в то время как в сентябре судьям Антикоррупционного суда начислили от 83,8 тыс. до 211,6 тыс. гривен зарплаты

Читать далее ⇒

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

— 17 октября 2020 —

Опасность распространения четырех разновидностей вируса гриппа может застать украинцев в 2020 году, согласно прогнозам Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных»

В Украине по состоянию на 21 октября на учете в центрах занятости находится 410 тысяч безработных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Нардепы в сентябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 октября 2020

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Фанаты CS Go выходят на международный уровень

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Почему стоит кормить кошку специальными консервами

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу

Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей

Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

13 октября 2020

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах

Семейным врачам предложили повысить ставку за пациента

Социологи объяснили, где возможна манипуляция в опросе на местных выборах

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top