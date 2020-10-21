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Бездумная исполнительность

Киберспорт завоевывает позиции

Татьяна Ковалева
21 октября 2020 Просмотров: 102  

Несмотря на то, что киберспорт был признан полноценным видом спорта совсем недавно, он уже давно завоевал популярность по всему миру у огромной армии фанатов. Современные подростки часто просто не могут представить собственную жизнь без компьютерных игр.

Неудивительно, что со временем начали проводиться целые турниры, в которых принимали участие только лучшие команды. На такие соревнования азартные игроки начали делать ставки, которые выражались в денежном эквиваленте. Ярким примером тому служит сайт https://dotabetz.com/ru/, на котором любой желающий может поставить на Dota 2.

Преимущества киберспорта

На первый взгляд компьютерные игры кажутся пустой тратой времени, но они имеют ряд положительных качеств:

  • Успокаивают нервную систему. Бывают ситуации, когда вернувшись домой после насыщенного рабочего дня человек находится в состоянии стресса. Это может привести к агрессивному поведению, ссорам или другому проявлению отрицательных эмоций. Компьютерные игры помогают справиться с негативом, не обрушивая его на близких людей.
  • Доступность. Для начала игроку понадобится только компьютер, на который скачана игра, а еще надежное интернет-соединение.
  • Новые знакомства. Особенно это важно для подростков, которые имеют проблемы в общении со сверстниками. В виртуальном мире высказывать собственное мнение, показывать силу значительно проще, чем в реальности.
  • Возможность реального заработка. Играя, зарабатывают не только профессиональные геймеры, но и все, кто сделал ставку на выигравшую команду. Получается, что заниматься киберспортом не только крайне полезно, но и прибыльно, если правильно расставить приоритеты.

Занятия спортом в интернете – это не просто увлечение, а еще возможность для каждого человека проявить свои способности в построении тактики, почувствовать себя полноценным членом команды единомышленников, которые тоже вовлечены в процесс. К тому же для игры нужен ряд умений и навыков, таких как скорость реакции, мелкая моторика пальцев, умение быстро принимать нестандартные решения.

Часто киберспортом занимаются не только подростки. Состоятельные и состоявшиеся граждане средних годов тоже любят провести несколько часов за игрой, поучаствовать в турнирах. Чего стоит один The International по Dota 2 или старый добрый CS GO. Эти виртуальные забавы вот уже на протяжении нескольких десятилетий не теряют лидирующих позиций.

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