|21 октября 2020
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Несмотря на то, что киберспорт был признан полноценным видом спорта совсем недавно, он уже давно завоевал популярность по всему миру у огромной армии фанатов. Современные подростки часто просто не могут представить собственную жизнь без компьютерных игр.
Неудивительно, что со временем начали проводиться целые турниры, в которых принимали участие только лучшие команды. На такие соревнования азартные игроки начали делать ставки, которые выражались в денежном эквиваленте. Ярким примером тому служит сайт https://dotabetz.com/ru/, на котором любой желающий может поставить на Dota 2.
На первый взгляд компьютерные игры кажутся пустой тратой времени, но они имеют ряд положительных качеств:
Занятия спортом в интернете – это не просто увлечение, а еще возможность для каждого человека проявить свои способности в построении тактики, почувствовать себя полноценным членом команды единомышленников, которые тоже вовлечены в процесс. К тому же для игры нужен ряд умений и навыков, таких как скорость реакции, мелкая моторика пальцев, умение быстро принимать нестандартные решения.
Часто киберспортом занимаются не только подростки. Состоятельные и состоявшиеся граждане средних годов тоже любят провести несколько часов за игрой, поучаствовать в турнирах. Чего стоит один The International по Dota 2 или старый добрый CS GO. Эти виртуальные забавы вот уже на протяжении нескольких десятилетий не теряют лидирующих позиций.
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• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
17 октября 2020
• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
• В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году
• Фанаты CS Go выходят на международный уровень
• В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19
• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
16 октября 2020
• Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
• Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду
• Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету
• Бизнес дал прогноз по курсу гривны
• Почему стоит кормить кошку специальными консервами
• Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд
15 октября 2020
• Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей
14 октября 2020
• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
• В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей
• Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать
• IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего
• Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола
• 7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу
• Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса
• Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
• Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
• Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию
13 октября 2020
• Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
• Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного
• Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске
• МВД запустило в Telegram чат-бот для приема жалоб о нарушениях на местных выборах
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