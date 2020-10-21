Особенности работы психиатра и его специализации

Современный человек, который живет в состоянии постоянных проблем и стрессов, часто страдает не только от психологических проблем, но и от психических расстройств.

И лучшим его помощником в данной ситуации становится психиатр в Кишиневе. Этот специалист работает с теми нервными болезнями, которые привели к психическим расстройствам. У него может быть несколько разных специализаций.

В основном психиатры работают со взрослыми людьми с измененными психическими функциями, однако часто помощь нужна и детям - есть особые узкие специалисты, которые помогают малышам справиться с заиканием, истеричностью, лживостью, лунатизмом и так далее. Их работа заключается не только в том, чтобы помогать непосредственно маленькому пациенту, но и в том, чтобы изучить и по возможности изменить его окружение, которое часто и является причиной психического расстройства.

Судебная психиатрия - отрасль вообще совершенно особая. Специалист в этой области работает с особой категорией людей, то есть с теми, кого уже обвинили в совершении преступления или кого только подозревают. Основная задача судебного психиатра заключается в том, чтобы определить, является ли человек вменяемым вообще или был ли он дееспособным в момент совершения какого-то действия. Поскольку вывод часто непосредственно влияет на приговор, это действительно важный специалист.

Ну а психиатр-невролог - это как раз тот, кто чаще всего занимается основными расстройствами и проблемами, которые имеют место. Так, он лечит различного рода неврозы, неврастению, стрессы, страхи, депрессии, астению и тому подобные заболевания, которые мешают человеку, страдающему от них, вести нормальный образ жизни.

Наркологов не всегда выделяют в отдельную группу, поскольку чаще всего это часть работы невролога, однако во многих клиниках такой специалист числится отдельно, поскольку он нужен для проверки водителей, охотников и всех, кому требуется освидетельствование по специальной форме. Они же, естественно, работают в больницах, которые избавляют людей от зависимостей. Кроме того, психиатры могут заниматься научно-практической деятельностью, в этом случае местом их работы являются специализированный центры.

Психиатры занимаются амбулаторным приемом и стационарным лечением пациентов с психическими проблемами, также они консультруют родственников своих больных.