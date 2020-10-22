Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

|22 октября 2020
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Европейский парламент наградил премией Сахарова этого года белорусскую оппозицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение евроинституции.
"Женщины и мужчины из демократической оппозиции в Беларуси - лауреаты премии Сахарова 2020 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ЕП указали, что демократическую оппозицию в Беларуси представляет Координационный совет, инициатива смелых женщин, а также выдающихся политических и общественных деятелей.
"На их стороне то, что грубой силой никогда не победить: правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне", - отметил по этому поводу спикер Европарламента Давид Сассоли.
Добавим, что Европарламент награждает премией Сахарова за выдающийся вклад в борьбу за права человека, за защиту прав меньшинств, развитие демократии и уважение норм международного права. Сумма премии составляет 50 000 евро.
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• Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
21 октября 2020
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• Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
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• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
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• Фанаты CS Go выходят на международный уровень
• В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19
• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
16 октября 2020
• Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
• Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду
• Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету
• Бизнес дал прогноз по курсу гривны
• Почему стоит кормить кошку специальными консервами
• Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд
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• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
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Комментарии к статье «Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова»
Европейский парламент наградил премией Сахарова этого года белорусскую оппозицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение евроинституции.