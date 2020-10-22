Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Европейский парламент наградил премией Сахарова этого года белорусскую оппозицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение евроинституции.

"Женщины и мужчины из демократической оппозиции в Беларуси - лауреаты премии Сахарова 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЕП указали, что демократическую оппозицию в Беларуси представляет Координационный совет, инициатива смелых женщин, а также выдающихся политических и общественных деятелей.

"На их стороне то, что грубой силой никогда не победить: правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне", - отметил по этому поводу спикер Европарламента Давид Сассоли.

Добавим, что Европарламент награждает премией Сахарова за выдающийся вклад в борьбу за права человека, за защиту прав меньшинств, развитие демократии и уважение норм международного права. Сумма премии составляет 50 000 евро.