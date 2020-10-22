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Бездумная исполнительность

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

Татьяна Ковалева
22 октября 2020 Просмотров: 18  

Самый лучший способ иметь современный пассажирский микроавтобус по доступной цене – это переоборудовать грузовой автомобиль. Это не только самый экономичный вариант, но и возможность получить комфортабельный микроавтобус, сделанный по индивидуальному запросу.

Компания, подробности о которой можно узнать на сайте https://luxcenter.com.ua/, сможет создать любой вариант микроавтобуса. При этом она использует исключительно качественные материалы. Работают в компании только профессионалы. Таким образом, грузовой микроавтобус может превратиться в комфортный и работоспособный автомобиль с различными дополнительными возможностями.

Причина того, что услуга переоборудования микроавтобусов стала востребованной, заключается в выгодной работе перевозчиком междугородних и городских маршрутов. Кроме того, можно организовывать различные экскурсионные программы. Поэтому большинство владельцев грузовых микроавтобусов хотят переоборудовать в их пассажирский транспорт, чтобы начать хорошо зарабатывать.

В настоящее время есть такие специалисты, которые могут превратить любой автомобиль в комфортный и современный вариант для пассажиров.

Трансформация грузового микроавтобуса в пассажирский происходит в несколько этапов:

  • Машину необходимо доставить на место, где будет происходить переделка.
  • Далее нужно приготовить проект, по которому будут переоборудовать грузовой микроавтобус. Здесь необходимо согласовать сроки, стоимость. Заказчик должен рассказать о своих пожеланиях, чтобы мастера могли воплотить их в жизнь.
  • При необходимости производятся демонтажные работы, врезка окон, планирование места для ног и многое другое.
  • Монтаж сидений. Укладка материалов для шумоизоляции.
  • Установка электропроводов, подключение аудиоаппаратуры.
  • Обшивка салона и сидений, укладка напольного покрытия.
  • Последний этап – это декор салона и приведение в порядок автомобиля.

Компания «Люкс центр» поможет сделать все на высшем уровне. Кроме переоборудования, специалисты предлагают дополнительные услуги перетяжки салонов легковых автомобилей, а также их обшивку.

Стоит отметить высокий уровень профессионализма компании, тот факт, что грузовой микроавтобус можно переоборудовать в пассажирский всего за один день. Это дает возможность быстро приступить к работе на новой удобной машине. Гарантия качества позволит длительное время эксплуатировать микроавтобус без проблем.

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