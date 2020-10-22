|22 октября 2020
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Самый лучший способ иметь современный пассажирский микроавтобус по доступной цене – это переоборудовать грузовой автомобиль. Это не только самый экономичный вариант, но и возможность получить комфортабельный микроавтобус, сделанный по индивидуальному запросу.
Компания, подробности о которой можно узнать на сайте https://luxcenter.com.ua/, сможет создать любой вариант микроавтобуса. При этом она использует исключительно качественные материалы. Работают в компании только профессионалы. Таким образом, грузовой микроавтобус может превратиться в комфортный и работоспособный автомобиль с различными дополнительными возможностями.
Причина того, что услуга переоборудования микроавтобусов стала востребованной, заключается в выгодной работе перевозчиком междугородних и городских маршрутов. Кроме того, можно организовывать различные экскурсионные программы. Поэтому большинство владельцев грузовых микроавтобусов хотят переоборудовать в их пассажирский транспорт, чтобы начать хорошо зарабатывать.
В настоящее время есть такие специалисты, которые могут превратить любой автомобиль в комфортный и современный вариант для пассажиров.
Трансформация грузового микроавтобуса в пассажирский происходит в несколько этапов:
Компания «Люкс центр» поможет сделать все на высшем уровне. Кроме переоборудования, специалисты предлагают дополнительные услуги перетяжки салонов легковых автомобилей, а также их обшивку.
Стоит отметить высокий уровень профессионализма компании, тот факт, что грузовой микроавтобус можно переоборудовать в пассажирский всего за один день. Это дает возможность быстро приступить к работе на новой удобной машине. Гарантия качества позволит длительное время эксплуатировать микроавтобус без проблем.
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• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
21 октября 2020
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• Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
17 октября 2020
• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
• В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году
• Фанаты CS Go выходят на международный уровень
• В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19
• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
16 октября 2020
• Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
• Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду
• Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету
• Бизнес дал прогноз по курсу гривны
• Почему стоит кормить кошку специальными консервами
• Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд
15 октября 2020
• Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей
14 октября 2020
• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
• В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей
• Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать
• IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего
• Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола
• 7 подарков, которые уместно дарить на свадьбу
• Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса
• Apple представила новые iPhone: какая стоимость моделей
• Правительство ЕС ввело единые правила для перемещения по Европе во время пандемии коронавируса
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