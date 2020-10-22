Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Сегодня к услугам охранных фирм обращаются не только юридические, но и физические лица. Только полный комплекс охранных мер, включающих физическую или личную охрану и установку технических средств слежения и наблюдения, сможет предотвратить преступные действия на территории охраняемого объекта или против личности.

Если вы хотите обезопасить себя, тогда есть смысл заключить договор с охранным агентством на постоянно основе.

Системы видеонаблюдения: эффективная охранная мера

Цифровая запись видео в целях охраны того или иного объекта – это уже не просто не новинка, а обыденность и норма. Любая современная система видеонаблюдения подразумевает съемку объекта и оповещение о надвигающейся опасности, другое дело, что разные системы записывают видео в разных форматах. охранная фирма Легион в своей деятельности используют ЦСВН (цифровую систему видеонаблюдения) и DVR (Digital Video Recorder).

Использование DVR подразумевает применение разных устройств, как ПК, так и не ПК (то есть, это уже машины, созданные специально для записи и хранения видео в профессиональном формате). А если система все-таки построена на PC, то необходимо говорить о специальной DVR-карте, которая является одной из комплектующих системного блока.

Система камер – это тоже достаточно сложная структура. И есть такое понятие, как IP-video. Это означает, что камеры напрямую подключаются с компьютеру при помощи одной из распространенных систем - LAN или Wi-Fi.

ЦСВН подразделяется на три вида. Это системы, построенные на основе оцифровывающих плат, либо создающие видео в компрессированном формате сразу на компьютеры (персональные, промышленные, или специализированные). В системах такого типа часто можно встретить самое разнообразное железо – процессоры Intel или AMD, а также самые разные ОС, включая Linux или Windows.

Есть и системы ЦСВН, где компьютерная платформа не задействована вовсе. Хотя процессоры используются и там тоже, но ОС уже куда более специализирована – только рабочие функции, ничего лишнего. Речь идет о NiOS либо это может быть особенная сборка Embedded Linux.

В большинстве случаев такие устройства являются законченными, в смысле сборки, модернизировать их невозможно, так как нельзя заменить профессор на более совершенный или мощный. Число каналов также не поддается расширению.

Наконец, третье направление, по сути, представляет собой подкласс первого, это IP-видео. Системы данного вида непременно выстраиваются на ПК-платформе, хотя, чтобы архивировать видео, вполне можно обойтись без компьютерной основы, например, отправляя все видео на сетевое хранилище NAS. Однако компьютерная система тут непременно нужна, чтобы компрессировать видео, цифровать сигнал и иногда заниматься детектированием, то есть распознаванием образов на самом виде.