Украина перейдет на зимнее время 25 октября

В соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года, ежегодно в Украине происходит переход на летнее (в последнее воскресенье марта в 03:00 стрелки часов переводят на один час вперед) и зимнее время (в последнее воскресенье октября в 04:00 стрелки переводят на час назад).

В этом году перевод часов совпадает с датой проведения местных выборов. Итак, украинцы перейдут на зимнее время в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Ночью в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад. Так что этой ночью появится дополнительный час для сна.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от перехода на зимнее и летнее время. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4201 об отказе от перевода часов. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени.

Но однажды переход времени в Украине уже отменяли. 20 сентября 2011 года Верховная Рада приняла постановление, которым отменила ежегодный перевод часов на зимнее/летнее время. Однако в октябре того же года такое решение назвали поспешным и вернули перевод стрелок.