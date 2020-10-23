 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина перейдет на зимнее время 25 октября
23 октября 2020 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ночью с 24 на 25 октября в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад.

В соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года, ежегодно в Украине происходит переход на летнее (в последнее воскресенье марта в 03:00 стрелки часов переводят на один час вперед) и зимнее время (в последнее воскресенье октября в 04:00 стрелки переводят на час назад).

В этом году перевод часов совпадает с датой проведения местных выборов. Итак, украинцы перейдут на зимнее время в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Ночью в 04:00 стрелки часов переведут на один час назад. Так что этой ночью появится дополнительный час для сна.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от перехода на зимнее и летнее время. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4201 об отказе от перевода часов. Документ предусматривает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени.

Но однажды переход времени в Украине уже отменяли. 20 сентября 2011 года Верховная Рада приняла постановление, которым отменила ежегодный перевод часов на зимнее/летнее время. Однако в октябре того же года такое решение назвали поспешным и вернули перевод стрелок.
По материалам: 112.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

23 октября 2020

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Особенности работы психиатра и его специализации

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Фанаты CS Go выходят на международный уровень

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Почему стоит кормить кошку специальными консервами

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

Также в разделе

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

— 23 октября 2020 —

Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» створена в Україні представниками Агентства США з міжнародного розвитку. Її основна мета – підвищення обізнаності звичайних людей у сфері громадської діяльності.

Читать далее ⇒

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

— 23 октября 2020 —

Одним из последствий коронавирусной инфекции наряду с нарушением обоняния, кашлем и утомляемостью может быть и выпадение волос. К такому выводу пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Читать далее ⇒

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

— 22 октября 2020 —

В Украине в ближайшие несколько месяцев ожидают рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация улучшится ближе к марту.

Читать далее ⇒

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

— 22 октября 2020 —

Европейский парламент наградил премией Сахарова этого года белорусскую оппозицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение евроинституции.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украина перейдет на зимнее время 25 октября»

В соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года, ежегодно в Украине происходит переход на летнее (в последнее воскресенье марта в 03:00 стрелки часов переводят на один час вперед) и зимнее время (в последнее воскресенье октября в 04:00 стрелки переводят на час назад).

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Нейтрализация «диверсантов»: СБУ провела учения в Славянске

Витминизация по-славянски: школьники получили 20 тонн яблок от земляка

Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Месси и Роналду попали в топ-10 самых переоцененных игроков в истории футбола

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

23 октября 2020

Украина перейдет на зимнее время 25 октября

Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА

«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19

22 октября 2020

В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту

В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне

Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова

Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами

Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине

Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок

21 октября 2020

Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2

Ученики младших классов вернутся в школу после каникул

Киберспорт завоевывает позиции

В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных

Особенности работы психиатра и его специализации

Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч

17 октября 2020

Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен

В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году

Фанаты CS Go выходят на международный уровень

В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет

16 октября 2020

Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19

Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду

Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету

Бизнес дал прогноз по курсу гривны

Почему стоит кормить кошку специальными консервами

Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд

15 октября 2020

Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

14 октября 2020

В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"

В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей

Где можно купить качественную мебель и как ее выбрать

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top