«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

Ми всі звикли дорікати на те, як погано живемо, звинувачувати в цьому представників влади. Але треба розуміти, що найважливіші рішення в житті країни приймає сама громада – звичайні люди, котрі тут живуть. Через неосвіченість, необізнаність в цих питаннях виникає багато проблем, пов'язаних з тим, що люди не розуміють, які функції, повноваження, можливості є у представників влади. Програма «Долучайся!» допомагає не просто отримати теоретичні знання, але й приєднатися до активної громадської діяльності в будь-яких сферах.

Основна мета програми

Звичайні люди, які живуть в Україні, повинні активно долучатися до процесів урядування. В цьому і полягає основна мета програми. Активна громадська діяльність повинна відбуватися на місцевому, регіональному та національному рівнях. Створення громадських організацій, ініціатив – це очікуваний результат подібної освітньої діяльності.

В рамках програми «Долучайся!» проводяться:

лекції, семінари;

практичні роботи;

фестивалі думок;

розподіл грантів на створення ОГС в Україні.

Організації громадського суспільства – це ще одна гілка влади, яка має не менший вплив, ніж законотворча, виконавча, судова гілки. Те, що український народ може впливати на хід історії, політичні події та навіть вектор стратегічного розвитку держави, не раз доводилося за останні 20 років. Створення організацій громадського суспільства дозволяє робити це в юридичному полі.

Які рішення можуть прийматися ОГС

Саме від громади селища, району, міста залежить, як воно буде розвиватися. ОГС, які функціонують офіційно, сприяють активному розвитку тієї місцевості, де вони створені. Активна взаємодія місцевого уряду та громадських активістів – це ефективна співпраця, бо тільки так депутати місцевих рад будуть розуміти, що потрібно місту, ОТГ. Таким чином ремонтуються дороги, відкриваються дитячі садки, школи, будуються парки, зони відпочинку, створюються нові підприємства, робочі місця.

Проблема лише в тому, що у звичайних людей є бажання щось змінити в своїй країні, але немає знань, спеціалізованої освіти, розуміння основ діючого законодавства. І в цьому допомагає програма «Долучайся!». Стати її активним учасником можна, заливши власну заявку.