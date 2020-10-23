«Долучайся!» – програма сприяння громадській активності

|23 октября 2020
|Просмотров: 16
Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» створена в Україні представниками Агентства США з міжнародного розвитку. Її основна мета – підвищення обізнаності звичайних людей у сфері громадської діяльності.
Ми всі звикли дорікати на те, як погано живемо, звинувачувати в цьому представників влади. Але треба розуміти, що найважливіші рішення в житті країни приймає сама громада – звичайні люди, котрі тут живуть. Через неосвіченість, необізнаність в цих питаннях виникає багато проблем, пов'язаних з тим, що люди не розуміють, які функції, повноваження, можливості є у представників влади. Програма «Долучайся!» допомагає не просто отримати теоретичні знання, але й приєднатися до активної громадської діяльності в будь-яких сферах.
Звичайні люди, які живуть в Україні, повинні активно долучатися до процесів урядування. В цьому і полягає основна мета програми. Активна громадська діяльність повинна відбуватися на місцевому, регіональному та національному рівнях. Створення громадських організацій, ініціатив – це очікуваний результат подібної освітньої діяльності.
В рамках програми «Долучайся!» проводяться:
Організації громадського суспільства – це ще одна гілка влади, яка має не менший вплив, ніж законотворча, виконавча, судова гілки. Те, що український народ може впливати на хід історії, політичні події та навіть вектор стратегічного розвитку держави, не раз доводилося за останні 20 років. Створення організацій громадського суспільства дозволяє робити це в юридичному полі.
Саме від громади селища, району, міста залежить, як воно буде розвиватися. ОГС, які функціонують офіційно, сприяють активному розвитку тієї місцевості, де вони створені. Активна взаємодія місцевого уряду та громадських активістів – це ефективна співпраця, бо тільки так депутати місцевих рад будуть розуміти, що потрібно місту, ОТГ. Таким чином ремонтуються дороги, відкриваються дитячі садки, школи, будуються парки, зони відпочинку, створюються нові підприємства, робочі місця.
Проблема лише в тому, що у звичайних людей є бажання щось змінити в своїй країні, але немає знань, спеціалізованої освіти, розуміння основ діючого законодавства. І в цьому допомагає програма «Долучайся!». Стати її активним учасником можна, заливши власну заявку.
23 октября 2020
• Украина перейдет на зимнее время 25 октября
• Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА
• «Долучайся!» – програма сприяння громадській активності
• Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19
22 октября 2020
• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
• Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова
• Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами
• Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
21 октября 2020
• Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2
• Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
17 октября 2020
• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
• В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году
• Фанаты CS Go выходят на международный уровень
• В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19
• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
16 октября 2020
• Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
• Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду
• Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету
• Бизнес дал прогноз по курсу гривны
• Почему стоит кормить кошку специальными консервами
• Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд
15 октября 2020
• Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей
14 октября 2020
• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
• В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей
— 23 октября 2020 —
В соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года, ежегодно в Украине происходит переход на летнее (в последнее воскресенье марта в 03:00 стрелки часов переводят на один час вперед) и зимнее время (в последнее воскресенье октября в 04:00 стрелки переводят на час назад).
— 23 октября 2020 —
Одним из последствий коронавирусной инфекции наряду с нарушением обоняния, кашлем и утомляемостью может быть и выпадение волос. К такому выводу пришли сотрудники японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины.
— 22 октября 2020 —
В Украине в ближайшие несколько месяцев ожидают рост заболеваемости коронавирусом. Ситуация улучшится ближе к марту.
— 22 октября 2020 —
Европейский парламент наградил премией Сахарова этого года белорусскую оппозицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение евроинституции.
Приветствую, гость! Вход
23 октября 2020
• Украина перейдет на зимнее время 25 октября
• Украина поднялась на 23 место в рейтинге ФИФА
• «Долучайся!» – програма сприяння громадській активності
• Пандемия: названо новое вероятное последствие инфицирования COVID-19
22 октября 2020
• В Украине ситуация с коронавирусом улучшится ближе к марту
• В Украине с начала года на 27% вырос приток денег по депозитам в гривне
• Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова
• Системы видеонаблюдения, используемые охранными агентствами
• Дальше только вниз: в НБУ рассказали о целях по уровню инфляции в Украине
• Комплексное переоборудование микроавтобусов различных марок
21 октября 2020
• Лига чемпионов: "Шахтер" победил "Реал" со счетом 3:2
• Ученики младших классов вернутся в школу после каникул
• Киберспорт завоевывает позиции
• В Украине на учете в центрах занятости находится более 400 тыс. безработных
• Особенности работы психиатра и его специализации
• Население Украины продолжает сокращаться: за месяц еще почти на 20 тысяч
17 октября 2020
• Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен
• В СНБО предупредили украинцев о четырех штаммах гриппа в 2021 году
• Фанаты CS Go выходят на международный уровень
• В Украине на следующей неделе могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19
• Жесткий карантин в Украине возможен, если других вариантов не будет
16 октября 2020
• Украинцы пока не смогут путешествовать в Европу из-за несоответствия критериям по COVID-19
• Кабмин собрался штрафовать украинцев за неправильное ношение масок и уже подал законопроект в Раду
• Дополнительные аксессуары и чехлы точно пригодятся вашему мобильнику или планшету
• Бизнес дал прогноз по курсу гривны
• Почему стоит кормить кошку специальными консервами
• Потери от разрушенного Донбасса достигают 120 млрд долларов, на восстановление нужно еще 21 млрд
15 октября 2020
• Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей
14 октября 2020
• В трех банках украинцы смогут открывать счет с помощью приложения "Дія"
• В Украине хотят изменить правила получения номеров для авто: что ждет водителей
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.