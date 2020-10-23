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Бездумная исполнительность

На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров
23 октября 2020 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Четыре города в северной части Донецкой области соединят единым троллейбусным маршрутом, - сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Минфин и Донецкая облгосадминистрация ведут переговоры с международными организациями о финансировании проекта троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации, в которой проживает около 500 тысяч человек.

Троллейбусная линия свяжет Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута – 48 километров. 

Между этими городами в настоящее время отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между ними относительно небольшое: 3,5 километра – от Славянска в Краматорск, 5,5 км – от Краматорска до Дружковки, 8 километров – от Дружковки до Константиновки.

В проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. В перспективе маршрут предлагается продлить до Святогорска.

Заместитель министра финансов Александр Кава обсудил возможное привлечение кредитных средств с представителями Европейского инвестиционного банка. 

«Мы сегодня работаем над организацией троллейбусного движения, которое свяжет все четыре города экологически чистым, безопасным, удобным и доступным видом транспорта. Кроме того, создание государством качественного сервиса для граждан, проживающих на прилегающих к временно неподконтрольным Украине территориям Донецкой и Луганской областей – это один из важных элементов программы реинтеграции Донбасса», - подчеркнул Кава.

Отмечается, что переговоры прошли успешно. Представители ЕИБ выразили свою заинтересованность проектом.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «На Донбассе планируют запустить троллейбусную линию длиной 48 километров»

Четыре города в северной части Донецкой области соединят единым троллейбусным маршрутом, - сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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