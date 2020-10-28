НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции во исполнение решения Конституционного суда в 18 часов 28 октября закрывает Реестр электронных деклараций. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает " Украинская правда ".

"Конституционный суд признал 27 числа – и сегодня решение опубликовано – неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как своих, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет Реестра деклараций (с 18 часов на сайте, – ред)", – сказал Новиков.

Отмечается, что Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон и не предоставит НАПК возможность раскрывать такую ​​информацию.