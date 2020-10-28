Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания правительства.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - говорится в распоряжении.

В пояснительной записке отмечается, что в связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине Covid-19, постановлением Кабинет министров Украины 13 октября 2020 года срок действия карантина был продлен до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что данный режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса.